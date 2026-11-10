Giani: "Il centrodestra vuole smantellare la sanità pubblica e dare spazio ai privati"

Politica e Opinioni Toscana
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Il presidente della Toscana critica gli indirizzi del Governo e contesta i 1,6 miliardi destinati alla sanità privata. Nel mirino anche i voucher sociosanitari da 300 euro per gli over 75

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attacca le politiche del Governo sulla sanità e accusa il centrodestra di voler ridimensionare il sistema pubblico a vantaggio delle strutture private. Lo ha dichiarato a Firenze, a margine di un evento, rispondendo alle domande dei giornalisti.

"Io sono convinto che i cittadini che andranno a votare sapranno che nel centrodestra c'è la volontà di smantellare il sistema pubblico per dare spazio al privato", ha affermato Giani, contrapponendo a questa impostazione quella del centrosinistra, che avrebbe invece "una chiara indicazione di potenziarlo".

Il governatore è intervenuto anche sulla richiesta avanzata dalle Regioni di maggiori risorse per la sanità pubblica, pari a 18 miliardi di euro nel prossimo triennio. Secondo Giani, il problema non riguarda la comunicazione delle politiche governative, ma le scelte di fondo: "Non c'è una narrazione sbagliata, ma una sostanza sbagliata negli indirizzi che questo Governo ha dato".

Tra gli aspetti contestati, il presidente toscano ha indicato i 1,6 miliardi destinati alla sanità privata e il sistema dei voucher sociosanitari da 300 euro rivolti agli over 75. Una misura che, secondo Giani, rischia di indirizzare i cittadini verso le strutture private anziché rafforzare i servizi pubblici.

"Dare dei bonus di 300 euro significa dare la possibilità ai cittadini di poter utilizzare non la struttura pubblica, andandosene a spendere in quella o quell'altra clinica", ha osservato.

Giani ha infine richiamato il ruolo storico del servizio sanitario nazionale, contestando la progressiva riduzione del suo spazio pubblico: "È stato sempre il vanto dell'Italia la sanità pubblica. Perché volerla in modo chiaro, anche se progressivo, smantellarla?".

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