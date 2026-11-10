Maltempo, allerta gialla nell'Empolese Valdelsa per temporali e rischio idrogeologico

È stata emessa un'allerta meteo gialla per mercoledì 11 novembre 2026 in sei Comuni dell'Empolese Valdelsa e del circondario. L'avviso riguarda i rischi idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti e resterà in vigore per l'intera giornata.

I territori interessati sono Empoli, Fucecchio, Vinci, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite.

L'allerta è stata diramata sulla base delle previsioni del Centro funzionale regionale della Toscana (Cfr). Per consultare gli aggiornamenti è possibile visitare il sito Cfr Toscana.