Maltempo in Versilia, allagamenti a Pietrasanta: acqua anche nelle abitazioni

Il maltempo sta interessando la Versilia dalla notte scorsa, con allagamenti in diverse zone di Pietrasanta, dove l'acqua ha raggiunto anche alcune abitazioni. Per motivi di sicurezza è stato chiuso il sottopasso Avis-Aurelia.

Per contenere gli effetti delle precipitazioni, sono stati distribuiti sacchi di sabbia ai residenti che ne hanno fatto richiesta. Intanto, la Protezione civile sta effettuando verifiche sul territorio per valutare l'entità degli allagamenti e monitorare l'evoluzione della situazione.

Disagi legati alle piogge sono stati segnalati anche in altre località della Versilia, in particolare lungo la via Sarzanese, a Capezzano Pianore, frazione del Comune di Camaiore.

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