Moby Prince, la Procura di Livorno chiede l'archiviazione dell'inchiesta: "Nessun elemento concreto"

La Procura della Repubblica di Livorno ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla strage del Moby Prince, il traghetto entrato in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno il 10 aprile 1991. Nel disastro morirono 140 persone. La richiesta riguarda il procedimento contro ignoti, aperto per l'ipotesi di strage dolosa dopo la relazione conclusiva della seconda Commissione parlamentare d'inchiesta, presentata nel dicembre 2017, che aveva evidenziato criticità, errori e omissioni nelle precedenti ricostruzioni.

Le indagini, condotte con il supporto del Gico della Guardia di finanza di Firenze, hanno comportato l'ascolto di numerosi testimoni, l'acquisizione di documenti, diverse consulenze tecnico-scientifiche e intercettazioni telefoniche. Gli inquirenti hanno inoltre riesaminato gli atti dei procedimenti e dei processi sviluppati nell'arco di 35 anni.

Sono state nuovamente vagliate le principali ipotesi sulle cause del disastro: dalle condizioni meteorologiche e marine alla posizione della petroliera Agip Abruzzo al momento della collisione, dall'efficienza dei dispositivi di sicurezza del traghetto alle criticità nel coordinamento dei soccorsi. È stata approfondita anche la possibile presenza di un terzo natante, che avrebbe potuto determinare un'alterazione della rotta del Moby Prince.

Gli accertamenti, secondo la Procura, "non hanno tuttavia fatto emergere concreti elementi di responsabilità, colposa o dolosa, né a carico di soggetti già indagati in passato né a carico di terzi". Non sarebbero emerse neppure nuove piste investigative meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Un filone separato era stato aperto dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze per verificare eventuali matrici mafiose o terroristiche. Anche in questo caso le indagini avevano avuto esito negativo: la richiesta di archiviazione, presentata il 3 dicembre 2024, era stata accolta dal Gip il 27 febbraio 2025.

Nel comunicato la Procura ricostruisce anche le difficoltà legate al tempo trascorso. A 35 anni dalla tragedia, osserva, il progressivo deterioramento dei ricordi dei testimoni e l'impossibilità per i consulenti di fornire risposte certe su alcuni aspetti tecnici rendono particolarmente complesso l'accertamento giudiziario. A questo si aggiungono il principio del ne bis in idem, per le posizioni già oggetto di precedenti procedimenti, e i limiti della prescrizione.

Secondo i magistrati, l'unica ipotesi di reato non ancora prescritta sarebbe quella della strage dolosa, prevista dall'articolo 422 del Codice penale. Per sostenerla sarebbe necessario dimostrare che qualcuno abbia agito intenzionalmente per provocare la morte delle 140 persone, oppure abbia accettato consapevolmente tale rischio.

La Procura ha inoltre ricordato un ulteriore procedimento, avviato nel 2019 per intralcio alla giustizia, nell'ipotesi che alcuni testimoni fossero stati indotti a fornire dichiarazioni false. Anche le intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito di quell'attività non hanno confermato il sospetto.

I magistrati hanno precisato di aver ritenuto doveroso proseguire gli accertamenti anche per rispetto delle vittime e dei loro familiari, che negli anni hanno chiesto ripetutamente di fare piena luce sulle cause della tragedia. La richiesta di archiviazione sarà notificata alle persone offese; al termine delle procedure, il fascicolo verrà trasmesso al giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere.

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