Omicidio davanti al figlio, il 12 novembre udienza preliminare per tre minori

Cronaca Massa
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Il 17enne accusato di omicidio volontario, gli altri due rispondono di rissa e lesioni. Per i due maggiorenni coinvolti nel pestaggio il processo inizierà il 7 dicembre con rito abbreviato

Si apre il 12 novembre al tribunale per i minorenni di Genova l'udienza preliminare a carico di tre ragazzi coinvolti nell'omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a calci e pugni davanti al figlio undicenne la sera dell'11 aprile 2026, durante una discussione in strada a Massa. Il giudice dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura minorile.

Tra gli imputati c'è un ragazzo di 17 anni, nel frattempo diventato maggiorenne, accusato di omicidio volontario. Il giovane, che aveva praticato pugilato a livello agonistico, si trova da allora nel penitenziario minorile di Firenze.

Gli altri due imputati minorenni devono rispondere di rissa e lesioni personali, in relazione alle ferite riportate da Gabriele Tognocchi, cognato della vittima. L'uomo aveva subito la frattura del setto nasale e si è costituito parte civile nel procedimento, risultando a sua volta imputato per rissa.

Per gli altri due maggiorenni coinvolti nel pestaggio, un 23enne e un 19enne, il processo comincerà invece il 7 dicembre a Massa, con rito abbreviato. Entrambi sono accusati di omicidio volontario aggravato dalla presenza di minori e rissa aggravata.

La vicenda risale alla tarda serata dell'11 aprile. Durante l'aggressione, il figlio undicenne di Bongiorni assistette alla morte del padre e chiamò ripetutamente il suo nome mentre l'uomo, ormai a terra, perdeva conoscenza. Bongiorni morì a causa dei colpi ricevuti alla testa. L'autopsia accertò una massiva emorragia cranica, provocata dalle ripetute percosse.

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