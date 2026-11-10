Pista di atletica di Fontevivo, Lega San Miniato: "Avvio lavori nel 2028, una tempistica biblica che lascia perplessi"

"Per anni abbiamo denunciato lo stato di abbandono della pista di atletica Fontevivo nel silenzio assoluto di molti, anche di coloro che oggi si indignano e gridano allo scandalo. Un impianto sportivo che nonostante l’alto costo di costruzione è nato male e cresciuto peggio, non è mai decollato e da epoca immemorabile non ha avuto un adeguato utilizzo". Così in una nota Lega sezione San Miniato.

"Il Comune anni fa si sentì in dovere di introdurre fra le opere pubbliche da realizzare la ristrutturazione dell’impianto, con una previsione di spesa di alcune centinaia di migliaia di euro, che successivamente lievitò a ben 1.5 milioni di euro - spiega Lega -. Ovviamente siamo sempre nel campo dei desiderata perché dopo anni di iscrizione a bilancio del programma di ristrutturazione al momento niente si è fatto. Recentemente l’Amministrazione comunale di San Miniato ha riferito che il progetto è in fase di elaborazione, indicando come presumibile avvio dei lavori il 2028, una tempistica biblica che lascia perplessi".

Lega ha poi ricordato che "in questi giorni il Comune di Castelfranco ha avviato lavori di ristrutturazione e riqualificazione della pista di atletica del complesso sportivo O. Martini, ma dal progetto esecutivo al termine dei lavori è previsto un intervallo di tempo di sei mesi". Secondo il gruppo consiliare "ci saranno validi motivi che giustificano tale enorme differenza nei tempi di ristrutturazione, ma crediamo anche che sia un diritto dei cittadini conoscerli".

I lavori di ristrutturazione e riqualificazione della pista di atletica di Castelfranco di Sotto

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