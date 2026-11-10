Siena piange Simonetta Sanniti, infermiera di cardiochirurgia: il cordoglio dell'Aou Senese

La Direzione Aziendale e tutti i colleghi e le colleghe dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese partecipano con profonda commozione al dolore per la prematura scomparsa dell’infermiera Simonetta Sanniti. Professionista stimata, ha sempre svolto il proprio lavoro con dedizione e serietà. Nell’ultimo periodo era in servizio presso il Day Hospital della Cardiochirurgia e Trapianto di cuore, dove si è distinta per competenza, discrezione e disponibilità. Era apprezzata da tutti per la professionalità e il calore umano che sapeva trasmettere. La sua scomparsa lascia un profondo dolore tra i colleghi e le colleghe dell'Azienda, che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla. L’Azienda si stringe con affetto intorno alla famiglia e a tutti i suoi cari, ai quali rivolge le più sentite condoglianze.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

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