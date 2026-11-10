Tartarughe marine morte a Marina di Pietrasanta e Marina di Massa, WWF: "È una strage"

"Nel 2025 erano stati 14 i ritrovamenti di esemplari di Tartaruga marina della specie Caretta caretta, spiaggiati morti sulla costa Apuo-Versiliese. Per il 2026 i conti sono ancora da fare, ma il numero verosimilmente sarà drammaticamente più alto. Anche in questi giorni sono stati trovati esemplari morti a Marina di Pietrasanta e a Marina di Massa, entrambirecuperati dal Centro di recupero Tartarughe marine del WWF di Massa Carrara e trasferiti presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pisa per le analisi scientifiche, che dovranno verificare le cause dei decessi".

A dirlo è Guido Scoccianti, Delegato regionale WWF per la Toscana.

La caratteristica comune di questi ritrovamenti, spiega Scoccianti, "è la presenza di abrasioni nelle pinne e sul collo da sfregamento, cosa che di solito è causata dal tentativo di liberarsi dopo che la tartaruga era rimasta impigliata in una rete da pesca. Quel mare che dovrebbe essere 'Santuario dei Cetacei' e degli altri animali marini, sta invece diventando una trappola mortale per le tartarughe".

Pesca indiscriminata, imbarcazioni a motore a folli velocità e rifiuti di ogni tipo "stanno rendendo invivibile il nostro mare per questi meravigliosi animali", denuncia il delegato regionale del WWF.

Un quadro preoccupante, al quale si aggiunge il calo delle nidificazioni di Caretta caretta sulle spiagge toscane, passate dalle 37 del 2025 alle sole 8 del 2026. "Vogliamo che nel 2027 siano ancora meno?", si chiede Scoccianti.

Secondo il WWF, a mettere a rischio la biodiversità marina è soprattutto "la pesca intensiva, senza adeguati limiti e senza adeguati controlli", una pratica che, sottolinea Scoccianti, "sta distruggendo la biodiversità marina". Una situazione che danneggia non soltanto le tartarughe, ma l'intero ecosistema e anche chi lavora in mare, che rischia così di compromettere il proprio futuro.

Nel mirino finiscono in particolare le reti da pesca, il cui utilizzo, secondo il WWF, è favorito da normative ormai arcaiche e troppo permissive, che ne consentono lunghezze e distanze dalla costa con un impatto insostenibile. A peggiorare il quadro è anche l'insufficienza dei controlli, dovuta alle scarse risorse dedicate alla vigilanza. Le reti vengono così spesso utilizzate in modo abusivo o addirittura abbandonate in mare, diventando le cosiddette «reti fantasma»: vere e proprie trappole mortali per tartarughe e altri animali marini.

Da qui la richiesta del WWF alla Regione e al Governo di intervenire con urgenza. "Chiediamo provvedimenti urgenti, con l'introduzione di nuove e più efficaci regole e con l'attivazione di un maggiore sistema di vigilanza sui nostri mari".