Teatro a Colazione: al Teatro delle Arti la domenica mattina è per le famiglie

Iniziare la domenica con calma, davanti a una colazione e poi lasciarsi portare dentro una storia. È l’idea di Teatro a Colazione, il nuovo appuntamento domenicale che il Teatro delle Arti di Lastra a Signa dedica alle famiglie. La prima domenica è il 15 novembre, con “Il gatto con gli stivali” del Teatro popolare d’arte di e con Enrica Pecchioli e Roberto Caccavo (per bambini dai 4 anni in su).

Le porte del teatro si aprono alle 9.30. Nel foyer, tra il profumo del caffè, dei biscotti e delle torte appena sfornate, si ritrovano bambini, genitori, nonni e amici, per stare un po’ insieme prima che si accendano le luci della sala. In questa prima parte della mattinata i più piccoli possono partecipare ai laboratori creativi condotti da Alessia Mandola . Alle 11.00 si apre il sipario e comincia lo spettacolo.

Il cartellone, sette domeniche in tutto, intreccia teatro, musica, narrazione e immaginazione, con storie pensate per parlare insieme a grandi e piccoli. Il teatro, del resto, è uno dei pochi luoghi in cui generazioni diverse possono emozionarsi davanti alla stessa storia. Dopo il debutto del 15 novembre il Teatro popolare d’arte torna in scena il 13 dicembre con “La fabbrica delle parole” e il 10 gennaio con le fiabe jazz de “I Musicanti di Brema Swing Band”. Il 24 gennaio InQuanto Teatro porta “La prima volta che ti ho visto”. Il 7 febbraio è la volta di “Equi-librio” di Alessandro Angeloni e il 21 febbraio di “Digiringiro” di BlancaTeatro. La rassegna si chiude il 7 marzo con “Amletino” di KanterStrasse.

Il biglietto intero costa 10 euro, il ridotto 8 euro e quello per i bambini 5 euro. I bambini sotto i 3 anni entrano gratis, così come quelli iscritti al corso “Teatro per i più piccoli” della Scuola popolare delle arti. La colazione nel foyer è facoltativa, costa 3,50 euro e non è compresa nel biglietto.

Si consiglia la prenotazione. Informazioni e biglietteria: Teatro delle Arti, Lastra a Signa, telefono 055 8720058, WhatsApp 371 115 2940

Fonte: Teatro popolare d'arte e Teatro delle Arti (Lastra a Signa)