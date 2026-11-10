Università di Pisa, al via le 90 lezioni aperte sulla disabilità

La disabilità raccontata e affrontata attraverso le prospettive della medicina, dell'ingegneria, del diritto, dell'economia, delle scienze e delle discipline umanistiche. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, l'Università di Pisa promuove 90 lezioni aperte sulla disabilità, un'iniziativa che coinvolge docenti di tutte le aree disciplinari dell'Ateneo con l'obiettivo di diffondere una cultura dell'inclusione e stimolare una riflessione sulle molteplici dimensioni della disabilità. Le lezioni sono aperte a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa prevede che ciascun docente coinvolta/o dedichi una lezione del proprio insegnamento a un tema legato alla disabilità, approfondendolo attraverso gli strumenti e le conoscenze della propria disciplina. L’obiettivo è portare la disabilità all'interno della didattica universitaria e mostrare come il tema dell’inclusione attraversi tutti i campi del sapere superando i confini disciplinari. Il progetto, coordinato dal professor Luca Fanucci, delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti e del personale con disabilità e DSA, e curato dall'USID, l'Ufficio Servizi per l'inclusione di studenti con disabilità, nasce da una collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia.

L'evento inaugurale dell'iniziativa si è tenuto martedì 10 novembre ed è stato aperto dai saluti istituzionali del rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi, di Cristina Manetti, assessora ai Rapporti con università e centri di ricerca della Regione Toscana, di Frida Scarpa, assessora ai Rapporti con le istituzioni universitarie del Comune di Pisa, e di Maria Antonietta Scognamiglio, consigliera Comune di Pisa. A seguire è intervenuto il professor Luca Fanucci, che ha illustrato il progetto e i suoi obiettivi. Il programma della giornata ha previsto poi una serie di brevi anticipazioni delle lezioni, a cura dei referenti per la disabilità e i DSA delle diverse aree disciplinari: Donatella Fantozzi per l'area umanistica, Sonia Paone per l'area economico-giuridica, Armando Viviano Razionale per ingegneria, Giuseppina Sgandurra per l'area medica e farmaceutica, Fabio Macchioni per agraria e veterinaria e Michela Ori per le scienze. A concludere l'incontro è stata Elisabetta Catelani, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Pisa, con un intervento dedicato al rapporto tra l'iniziativa e il territorio.

Il calendario delle lezioni, in programma dal 16 novembre al 4 dicembre, propone un percorso ricco e articolato. Si parlerà di diritti delle persone con disabilità, accessibilità degli spazi urbani e dei luoghi della cultura, intelligenza artificiale e tecnologie assistive, ma anche di linguaggio inclusivo, rappresentazione della disabilità nel cinema e nella letteratura, neurodivergenza, sport, lavoro e politiche sociali. Tra gli argomenti affrontati figurano, ad esempio, l'utilizzo della robotica e delle nuove tecnologie per favorire l'autonomia delle persone, l'accessibilità del web e dei servizi digitali, le potenzialità della medicina rigenerativa, la progettazione di città inclusive e il ruolo dell'agricoltura sociale. Non mancheranno approfondimenti storici e culturali, dalla rappresentazione della disabilità nel mondo antico alle rappresentazioni sociali contemporanee analizzate attraverso le prospettive della linguistica e della sociologia.

La pluralità degli argomenti e degli approcci costituisce uno degli elementi distintivi del progetto. Le lezioni intendono offrire occasioni di conoscenza e confronto, contribuendo a far emergere le barriere, visibili e invisibili, strutturali e culturali, che possono ostacolare la piena partecipazione alla vita sociale.

Il calendario completo delle lezioni, con date, orari e sedi, è disponibile al link https://www.unipi.it/campus-e-servizi/servizi/usid-ufficio-servizi-per-lintegrazione-di-studenti-con-disabilita/lezioni-aperte-sulla-disabilita.

Fonte: Università di Pisa