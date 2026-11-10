Vandalismi al Fermi di Empoli, scuola resta chiusa: lezioni pomeridiane al Ferraris e in via Fabiani ad orario ridotto

Cronaca Empoli
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Dopo l'inagibilità della sede di via Bonistallo, individuata una soluzione per riprendere le attività didattiche: tre ore di lezione per biennio e triennio, in attesa della riapertura

A distanza una settimana dalla dichiarazione di inagibilità dell'istituto Fermi di Empoli, dopo i vandalismi che hanno devastato la struttura durante l'occupazione studentesca nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, si è tenuto oggi il consiglio di istituto straordinario per fare un punto sull'attività didattica che, di fatto, risulta al momento interrotta. Da quanto appreso le famiglie dopo il provvedimento di chiusura non avrebbero ricevuto ulteriori comunicazioni al riguardo, ma nel corso del consiglio sarebbe stata comunicata la ripresa delle attività con nuove modalità.

La struttura di via Bonistallo resta al momento inagibile, ma le lezioni saranno svolte presso la sede in via Fabiani e al vicino Istituto Ferraris-Brunelleschi: in attesa di una conferma dall'Istituto, dal consiglio è filtrato che gli studenti del biennio dovrebbero fare tre ore di lezione nel pomeriggio nella sede di via Fabiani, mentre il triennio si sposterà sempre nel pomeriggio al Ferraris-Brunelleschi di via Sanzio. Gli studenti avranno però un orario ridotto, con sole tre ore di lezione in cui saranno 'condensate' più materie. Questa la soluzione che sembra dovrebbe essere formalizzata con una circolare nelle prossime ore.

Resta da capire quando potrà riaprire l'istituto Fermi: al momento, da quanto appreso, non sarebbe stata comunicata una data di riapertura, ma, il provvedimento di chiusura resterà in vigore almeno "fino al 17 novembre compreso e, comunque, fino al completo ripristino delle condizioni di agibilità e sicurezza".

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