'Vinci, città degli eventi': la musica sarà il tema della nuova edizione

Dopo il Volo, tema dell'anno degli eventi nel 2025, e l'Ingegno, che sta caratterizzando l'agenda del 2026, per il Comune di Vinci il 2027 sarà l'Anno della Musica, altro ambito degli sconfinati studi di Leonardo da Vinci e del suo pensiero creativo.

A questo aspetto delle attività leonardiane saranno dedicate le risorse culturali per gli eventi del nuovo anno. Continua così per il terzo anno consecutivo la proposta di idee e iniziative per “Vinci, città degli eventi”, il grande contenitore culturale e turistico che vede la città di Leonardo protagonista di una nuova stagione volta allo sviluppo del territorio attraverso manifestazioni e attività sociali.

“Con l'Anno della Musica prosegue un percorso che abbiamo voluto costruire per dare a Vinci un'identità culturale sempre più riconoscibile e, allo stesso tempo, per valorizzare tutte le energie e le potenzialità del nostro territorio - dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che detiene anche la delega alla cultura.

"Dopo il Volo e l'Ingegno abbiamo scelto la Musica - prosegue il sindaco - perché rappresenta un altro aspetto affascinante della straordinaria curiosità di Leonardo, ma anche un linguaggio universale capace di unire generazioni, culture e sensibilità diverse".

"Il progetto 'Vinci, città degli eventi' nasce proprio con questa ambizione: fare della cultura e delle manifestazioni un motore di partecipazione, promozione turistica e crescita per la nostra comunità” conclude Vanni.

“Dopo l’anno del Volo e quello dell’Ingegno prosegue il progetto 'Vinci Città degli Eventi' con un nuovo tema leonardiano, la musica - spiega Daniela Fioravanti, vicesindaca e assessora con deleghe agli eventi e alle manifestazioni. "Il calendario unico delle manifestazioni, oltre a consentire una programmazione degli eventi, intende valorizzare il nostro patrimonio culturale e le nostre tradizioni, anche in chiave di promozione turistica e di sostegno per la nostra realtà commerciale".

"Ogni anno poi, grazie alla variazione del tema, si hanno tanti elementi di novità e grazie al prezioso lavoro delle numerose associazioni territoriali coinvolte si hanno tante importanti occasioni di incontro, coesione e rafforzamento del senso di comunità e questo è sicuramente un valore aggiunto” chiude la vicesindaca.

Come per il 2025 e per il 2026 è stato pubblicato il bando, disponibile per le associazioni (comitati, circoli, fondazioni, ecc.), per gli enti del terzo settore che siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per le aziende e i privati.

Il bando sarà attivo fino al 5 dicembre, termine ultimo per la presentazione delle proprie iniziative; poi, entro il 31 dicembre una commissione valuterà le proposte per capire quando e come collocare gli eventi.

Il tutto sarà gestito dall’ufficio eventi, che aiuterà le associazioni al fine di semplificare le procedure burocratiche per la realizzazione delle manifestazioni.

Il bando è pubblicato nella sezione del sito del Comune di Vinci con accesso dal link www.comune.vinci.fi.it/novita/citta-degli-eventi. Lì si trovano tutte le informazioni necessarie per poter partecipare.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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