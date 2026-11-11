Al Meyer il padre dei clown ospedalieri MIchael Christensen incontra i bambini in corsia

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Un giro nei reparti per portare un sorriso ai bambini. Michael Christensen, conosciuto in tutto il mondo come il “padre dei clown ospedalieri”, fondatore della Big Apple Circus Clown Care Unit di New York e fonte di ispirazione per tante realtà professionali a livello mondiale, tra cui Soccorso Clown presente all’ Ospedale Pediatrico Meyer da più di 30 anni, ha visitato questa mattina alcuni dei reparti più delicati dell’Ospedale pediatrico fiorentino, accompagnato da due degli storici clown del Meyer. La visita è stata molto gradita dai piccoli pazienti: alcuni di loro hanno voluto donare a Christensen un ritratto. Oggi pomeriggio è in programma un’occasione unica per ascoltare la sua esperienza e riflettere sul valore del gioco e dell’umorismo per l’umanizzazione delle cure. L’appuntamento è al Meyer Health Campus dalle 16.30 alle 18.30. Domani mattina, invece, sono previste tre ore di formazione per gli operatori del Meyer grazie a uno workshop esperienziale all’insegna del sorriso.

Fonte: Ufficio stampa AOU Meyer Irccs

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