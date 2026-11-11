Allarme bomba anche nelle scuole di Empoli, evacuati tre istituti

Allarme bomba anche a Empoli, dove tre istituti scolastici sono stati evacuati dopo la ricezione di email anonime contenenti minacce sulla presunta presenza di ordigni. Le comunicazioni sarebbero riconducibili alla stessa ondata di messaggi che nelle ultime ore ha raggiunto centinaia di scuole in tutta Italia.

Gli istituti interessati sono il Liceo Virgilio, in via Cavour, e le due scuole del polo scolastico di via Sanzio: l'Istituto tecnico industriale Ferraris-Brunelleschi e il Liceo Il Pontormo. La mail sarebbe stata firmata da un mittente che si presenta come "Mikhail Antropov".

Al Liceo Virgilio le verifiche delle forze dell'ordine hanno escluso la presenza di ordigni. Le lezioni sono state interrotte e riprenderanno regolarmente nella giornata di domani. Sono invece ancora in corso i controlli al Ferraris-Brunelleschi.

"Come in molte zone d’Italia è in corso un allarme bomba anche ad Empoli. Sono state effettuate evacuazioni utili a fare le opportune verifiche. Le forze dell’ordine e la Polizia Municipale sono all’opera per gestire la situazione al meglio. È necessario mantenere la calma e attenersi alle indicazioni delle autorità", così il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi sui suoi profili social.

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