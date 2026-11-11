Allarme bomba anche nelle scuole di Empoli, evacuati tre istituti

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Le email anonime arrivate a centinaia di istituti in tutta Italia hanno fatto scattare le procedure di sicurezza al Liceo Virgilio e al polo scolastico di via Sanzio, dove si trovano Ferraris-Brunelleschi e Pontormo.

Allarme bomba anche a Empoli, dove tre istituti scolastici sono stati evacuati dopo la ricezione di email anonime contenenti minacce sulla presunta presenza di ordigni. Le comunicazioni sarebbero riconducibili alla stessa ondata di messaggi che nelle ultime ore ha raggiunto centinaia di scuole in tutta Italia.

Gli istituti interessati sono il Liceo Virgilio, in via Cavour, e le due scuole del polo scolastico di via Sanzio: l'Istituto tecnico industriale Ferraris-Brunelleschi e il Liceo Il Pontormo. La mail sarebbe stata firmata da un mittente che si presenta come "Mikhail Antropov".

Al Liceo Virgilio le verifiche delle forze dell'ordine hanno escluso la presenza di ordigni. Le lezioni sono state interrotte e riprenderanno regolarmente nella giornata di domani. Sono invece ancora in corso i controlli al Ferraris-Brunelleschi.

"Come in molte zone d’Italia è in corso un allarme bomba anche ad Empoli. Sono state effettuate evacuazioni utili a fare le opportune verifiche. Le forze dell’ordine e la Polizia Municipale sono all’opera per gestire la situazione al meglio. È necessario mantenere la calma e attenersi alle indicazioni delle autorità", così il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi sui suoi profili social.

 

Notizie correlate

Empoli
Attualità
11 Novembre 2026

Un percorso di trekking a Empoli per celebrare la giornata degli alberi

L'amministrazione comunale prosegue il proprio impegno per la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo. In occasione della ‘Giornata Nazionale degli Alberi’ individuata dalla legge n. 10 del 2013 [...]

Empoli
Attualità
11 Novembre 2026

A Montespertoli un nuovo laboratorio di socializzazione per la terza età

Creare occasioni di dialogo, contrastare la solitudine e favorire il benessere attraverso la condivisione e la creatività: con questi obiettivi la Cooperativa Sociale Colori lancia l’iniziativa 'Il tempo è galantuomo', [...]

Empoli
Attualità
11 Novembre 2026

Rottura del legamento per Giovanni Tosti: il giocatore di Use Computer Gross dovrà operarsi

C'è ancora ansia intorno alle sorti del ginocchio di Giovanni Tosti. L’infortunio ha reso meno godibile il buon risultato di 63-80 che Use Computer Gross ha strappato sul campo dell’Etrusca [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina