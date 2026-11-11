Allarme bomba nelle scuole, evacuazioni anche in diverse province della Toscana

Evacuazioni e controlli in numerose scuole della Toscana dopo l’arrivo di mail anonime con minacce di attentati e presunti allarmi bomba. Le segnalazioni hanno interessato istituti di diverse province, dalle scuole dell’infanzia alle superiori, facendo scattare le procedure di sicurezza e gli interventi delle forze dell’ordine.

A Firenze la comunicazione anonima ha comportato, al momento, l’evacuazione di circa metà delle scuole cittadine, tra elementari e istituti superiori. Le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche. Anche a Empoli sono stati evacuati il Liceo Virgilio, e il polo di via Sanzio.

Situazione analoga in provincia di Arezzo, dove sono state evacuate scuole di ogni ordine e grado. Nel capoluogo i bambini della primaria Tricca sono stati accompagnati al parco Pertini, in attesa dell’arrivo dei genitori. Evacuazioni anche alla primaria di Staggiano e alla scuola materna di Matrignano. Nel Casentino le procedure hanno riguardato il liceo scientifico Galilei di Poppi e l’Itis Fermi di Bibbiena.

In provincia di Pisa sono in corso evacuazioni in alcuni istituti superiori e comprensivi. Nel capoluogo è stato evacuato il liceo artistico Russoli, nel centro storico, mentre in provincia il provvedimento ha interessato l’istituto di istruzione superiore Pesenti di Cascina. Altre evacuazioni sono state disposte dai dirigenti scolastici in alcuni istituti comprensivi. "Stiamo monitorando la situazione in tempo reale ma non ho ancora dati precisi", ha dichiarato il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Andrea Simonetti, precisando che anche la prefettura sta seguendo la vicenda. "Al momento non ho ancora il numero definitivo delle scuole che hanno deciso di procedere a evacuazioni precauzionali degli edifici".

In Versilia, una mail ricevuta dall’Istituto comprensivo di Seravezza ha segnalato la presunta presenza di un ordigno alla scuola primaria Frediani. Il Comune ha comunicato su Facebook che "sono scattate quindi le procedure di evacuazione che hanno interessato sia gli alunni della scuola sia i dipendenti del Municipio".

A Grosseto, secondo quanto riferito dai carabinieri, numerose scuole del capoluogo hanno ricevuto messaggi che annunciavano "un piano per colpire gli italiani con minacce di morte rivolte ai destinatari, facendo riferimento a un potente ordigno, con attivazione a distanza, collocato in una scuola". I dirigenti hanno contattato l’Arma, che ha avviato le verifiche. In alcuni istituti, l’allarme è stato anche occasione per svolgere una prova di evacuazione prevista dal piano antincendio.

Segnalazioni ed evacuazioni sono state registrate inoltre nelle province di Siena, Pistoia e Massa Carrara. Le verifiche sono in corso per accertare la fondatezza delle minacce.

"Anche in Toscana sono in corso evacuazioni e controlli: questa è la procedura. Siamo in attesa che ci arrivino altre indicazioni". È quanto si fa sapere dalla direzione dell'Usr Toscana. "Le scuole - si precisa - sono 'allenate' alle evacuazioni, dai terremoti a problemi come questo. Sono presidi sicuri".

"In queste ore numerose scuole in Toscana, come nel resto d’Italia, stanno ricevendo e-mail contenenti minacce di bomba.

Dalle 11 il Numero Unico di Emergenza 112 ha ricevuto centinaia di chiamate. Diversi istituti sono stati evacuati in via precauzionale. Nonostante l’elevato numero di segnalazioni, il nostro sistema di emergenza sta garantendo la risposta alle chiamate senza tempi di attesa. Siamo in costante contatto con le autorità competenti e seguiamo l’evolversi della situazione. La sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico viene prima di tutto", così il presidente Eugenio Giani.

“Siamo di fronte ad atti sconsiderati e assolutamente inaccettabili - continua Giani - che vanno a turbare quello che è il lavoro, la laboriosità, e in questo caso particolare l'attività nelle scuole”. Contro questi “sconosciuti turbatori dell'ordine pubblico serve che scatti una ferrea attività di vigilanza, controllo e individuazione dei responsabili. E’ inaccettabile questo clima di difficoltà che sembra pervadere il nostro paese”.

L'allarme bombe in tutta Italia

Centinaia di scuole hanno segnalato la minaccia, un numero in aumento, mentre le forze dell'ordine sono impegnate nelle verifiche e nelle bonifiche degli edifici. Nel messaggio, firmato da un mittente che si presentava come Mikhail Antropov, sedicente leader del Vilayat di Misoginistan, si minacciava un attentato contro le scuole e si faceva riferimento anche alla presidente del Consiglio: "Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro". Un episodio analogo si era già verificato nei giorni precedenti, quando una comunicazione dello stesso tenore era stata inviata a 280 dirigenti scolastici.

Valditara: "Oltre 300 scuole. Rischio pressoché inesistente"

Sono circa 300 le scuole italiane che hanno ricevuto email anonime con minacce di attentati e segnalazioni di ordigni, facendo scattare evacuazioni e verifiche da parte delle forze dell'ordine. Il dato è stato comunicato l'11 novembre dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, intervenuto alla trasmissione L'Aria che tira su La7. Il numero, ha precisato il ministro, era destinato ad aumentare rispetto alla rilevazione effettuata circa mezz'ora prima.

Valditara ha invitato a evitare allarmismi, sottolineando la scarsa attendibilità delle minacce: "No all'allarmismo perché è evidente dal contenuto della email che il rischio concreto è pressoché inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale con tutta probabilità ma la strategia va pensata coinvolgendo i Servizi".

Il ministro ha comunque richiamato la necessità di rafforzare le misure di sicurezza, inserendo gli episodi nel quadro della cosiddetta guerra ibrida, attraverso la quale, secondo la sua interpretazione, vengono utilizzati strumenti informatici e comunicazioni intimidatorie per destabilizzare istituzioni ed economie. "Bisogna essere vigili, ma anche consapevoli che in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci", ha dichiarato.

Valditara ha inoltre ricordato che episodi analoghi si erano già verificati nei giorni precedenti, quando una comunicazione era stata inviata a 280 dirigenti scolastici. Sulla stessa linea la sua precisazione relativa alle risorse per la sicurezza: il governo avrebbe chiesto alla Commissione europea l'autorizzazione a uno scostamento rispetto al Patto di stabilità per finanziare, tra gli altri interventi, la cybersicurezza. Il ministro ha escluso che siano stati sottratti fondi alla scuola per destinarli alla difesa, sostenendo che le risorse per l'istruzione saranno reintegrate con la legge di bilancio.

Le verifiche delle forze dell'ordine sono in corso per individuare i responsabili e accertare la natura delle minacce. Valditara ha annunciato un confronto con gli altri ministri per definire una strategia comune di intervento.

Crosetto: "Strategia tensione, ma anche mitomani"

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha parlato di una possibile strategia finalizzata a provocare paura e preoccupazione. "Fa parte di una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni, per cui è troppo facile", ha affermato, osservando che l'invio di comunicazioni di questo tipo può essere realizzato con relativa facilità attraverso gli strumenti informatici disponibili. Crosetto ha tuttavia richiamato anche la possibilità che dietro le segnalazioni ci siano singoli "mitomani".

Valditara: "Più probabile una strategia che un singolo mitomane"

Per il ministro Valditara, intervenuto a Bruxelles, però, dietro la serie di falsi allarmi bomba potrebbe esserci una strategia coordinata, piuttosto che l'iniziativa di un singolo mitomane.

"La ricorrenza e la diversificazione", ha spiegato il ministro, riferendosi alle segnalazioni che non riguardano soltanto gli istituti scolastici, ma anche i trasporti e altri settori, "fa propendere verso una strategia piuttosto che un singolo mitomane".

Valditara ha comunque precisato che, al momento, non è possibile escludere alcuna ipotesi. "I servizi stanno indagando, ci sarà poi la magistratura. Ovviamente in questa fase può essere di tutto, possono essere mitomani come ci potrebbe essere una strategia", ha dichiarato.

Saranno quindi le forze dell'ordine e i servizi competenti a dover ricostruire la provenienza delle comunicazioni e individuare eventuali responsabili. Sulla vicenda è già al lavoro anche la magistratura.

I presidi: "Nessuna sottovalutazione, fare luce sulle minacce"

Sulla vicenda è intervenuto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp), che ha sottolineato la necessità di non sottovalutare le conseguenze degli episodi, anche in presenza di minacce ritenute prive di fondamento.

"Quanto sta accadendo questa mattina in numerose scuole italiane sta generando comprensibile preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico", ha dichiarato Giannelli. Il presidente dell'Anp ha evidenziato come l'utilizzo irresponsabile degli strumenti di comunicazione possa provocare disagi su vasta scala, compromettendo anche il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Pur definendo le minacce della giornata "palesemente fasulle", Giannelli ha precisato che non devono essere ignorate le conseguenze sulle comunità scolastiche coinvolte.

I dirigenti scolastici, ha aggiunto, stanno gestendo le situazioni con senso di responsabilità, mettendo al primo posto la sicurezza delle persone e mantenendo contatti costanti con le forze dell'ordine per agevolare le verifiche e gli interventi.

"La sicurezza delle scuole è una priorità assoluta. Auspichiamo che venga fatta rapidamente piena luce sull'origine di queste minacce e che i responsabili siano individuati", ha concluso il presidente dell'Anp, ribadendo che gli istituti devono essere luoghi sicuri per studenti, famiglie e personale.

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