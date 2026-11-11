Brenda Barnini (Pd) e Alessandro Tomasi (FdI) designati per la commissione permanente tripartita

dalla Regione Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana

Dalla commissione Sviluppo economico e rurale, che ha espresso la designazione all’unanimità

Saranno Brenda Barnini (Partito democratico) e Alessandro Tomasi (Fratelli d’Italia) a far parte della Commissione regionale permanente tripartita. La designazione è arrivata con voto unanime dalla commissione Sviluppo economico, presieduta dalla stessa Barnini, nella seduta di oggi (mercoledì 11 novembre).

La commissione regionale permanente tripartita è costituita secondo quanto previsto dalla legge regionale 32 del 2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione.

Svolge compiti di progettazione, proposta in tema di educazione, istruzione, orientamento, formazione, compreso il concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell’efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione. Formula proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

La commissione dura in carica per il periodo dell’intera legislatura regionale. Ne fanno parte, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione (che comprende anche gli assessori regionali competenti in materia di lavoro e di istruzione e formazione), i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale (imprese e organizzazioni sindacali), nel rispetto della pariteticità delle posizioni, e il consigliere regionale di parità.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
dalla Regione
11 Novembre 2026

"Vitae in deguStazione", presentata la Guida 2027 e l'evento alla Leopolda

L'Associazione Italiana Sommelier (AIS) ha presentato oggi nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati la Guida Vitae 2027 e l’evento "Vitae in degustazione", in programma il 14 novembre alla Leopolda [...]

Toscana
dalla Regione
11 Novembre 2026

Internazionalizzazione 2026, 15,1 milioni di euro per portare le Pmi toscane sui mercati extra europei

Aprirà la prossima settimana, mercoledì 18 novembre, il nuovo Bando Internazionalizzazione 2026 con una dotazione di 15,1 milioni di euro destinati ad aiutare le imprese toscane a crescere fuori dai [...]

Toscana
dalla Regione
11 Novembre 2026

Dalla Regione un nuovo aiuto per le edicole, a breve nuovo bando da 450 mila euro

La Regione tende di nuovo la mano alle edicole e ai punti vendita di giornali e periodici, ma anche ai distributori dei territori montani. Lo fa con un nuovo bando [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina