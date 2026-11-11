Etrusca Basket, altra vittoria per l'U19 Gold: finisce 100-60 con Don Bosco Livorno

La Patrie Etrusca Basket vs Clas Renault Don Bosco 100 – 60

(18-24, 20-13, 28-14, 34-9)

Tabellino: Belli 5, Fontanelli 4, Genasi 22, Eihmanis n.e., Roventini 25, Ferrini, Salvietti 9, Zecchi 25, Pipolo 3, Borghesi 7. All. Martelloni. Ass. Menconi.

Altra vittoria per gli U19 Gold di Coach Martelloni e Menconi che lasciano indietro i labronici della Don Bosco Livorno di ben 40 punti.

Coach Menconi: "L’ultima contro Don Bosco è stato quasi come due partite diverse: la prima parte di gara equilibrata con un avvio leggermente più brillante da parte di Livorno, ma condotta con continui sorpassi e terminata sul +1 degli ospiti; la seconda parte invece prendiamo maggiore ritmo e alla fine fuggiamo via fino al risultato finale di 100 a 60".

Grandi ragazzi! Ora in palestra a preparare la partita di lunedì 16 novembre a Calcinaia. Forza Etrusca!

Fonte: Etrusca Basket San Miniato

Notizie correlate