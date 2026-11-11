Fugge all’alt dei carabinieri a Santa Croce e aggredisce i militari: arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì a Santa Croce sull’Arno, dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri. Come riporta Il Tirreno, l’uomo, alla guida di un’auto a noleggio, non si è fermato all’alt dei militari, proseguendo la fuga prima in auto e poi a piedi. Una volta raggiunto, ha reagito con calci e spinte.

Nella vettura i carabinieri hanno trovato attrezzi da scasso, un passamontagna, circa 6mila euro in contanti e diversi gioielli d’oro, ritenuti possibile provento di furto. Il materiale è stato sequestrato.

Il 38enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice del tribunale di Pisa, sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico.