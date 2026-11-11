Il Garante regionale visita il carcere di Prato, sovraffollamento al 120% e carenze di organico

Si è svolta nella giornata di ieri, martedì 10 novembre, la visita istituzionale presso la Casa Circondariale di Prato del Garante regionale dei diritti dei detenuti, Giuseppe Fanfani. All’iniziativa hanno preso parte anche la Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Prato, Margherita Michelini, e la consigliere regionale Marta Logli, componente della commissione Sanità e politiche sociali.

Nel corso del sopralluogo è emerso un quadro complesso e di forte tensione all’interno della struttura, che oggi si attesta come il primo istituto penitenziario della Toscana per capienza detentiva e presenze effettive.

A fronte di una capienza regolamentare di 589 posti (ridotta a 542 posti effettivi a causa dell’inagibilità di 47 postazioni), l’Istituto ospita attualmente 652 detenuti, registrando un tasso di sovraffollamento medio del 120,30 per cento (nelle sezioni di media sicurezza supera il 150 per cento).

Un fenomeno che risulta ulteriormente accentuato nelle sezioni di media sicurezza rispetto a quelle di alta sicurezza e che si è aggravato a seguito della chiusura e del sequestro delle sette sezioni del carcere di Sollicciano. In diverse sezioni si è resa necessaria la collocazione della quarta branda all'interno delle celle, condizione che genera pesanti criticità quotidiane.

A monte delle problematiche strutturali e logistiche si aggiunge una grave ed evidente carenza di personale dell’Amministrazione penitenziaria: a fronte di un organico previsto di 315 unità, ne risultano attualmente in servizio soltanto 241 su tre turni; sono presenti 28 operatori su 35 previsti in pianta organica; risultano in servizio 8 educatori su un totale di 9 previsti.

“La situazione della Casa Circondariale di Prato è ormai giunta a un punto di insostenibilità cronica che interpella direttamente le responsabilità delle Istituzioni a tutti i livelli”, ha dichiarato il Garante regionale. “Il sovraffollamento che supera il 120 per cento, acuito dagli effetti dei provvedimenti che hanno interessato altri Istituti della regione come Sollicciano, e la presenza della quarta branda in alcune celle, calpestano la dignità della persona e rendono estremamente gravoso il lavoro quotidiano della polizia penitenziaria e del personale tutto, anch’essi duramente penalizzati da pesanti carenze di organico”. “Non possiamo abituarci a questa normalità dell’emergenza: servono risposte strutturali e immediate per restituire legalità, sicurezza e umanità ai nostri Istituti” ha ribadito Fanfani che pure ha riconosciuto l'impegno del direttore nel realizzare progetti di inserimento lavorativo con realtà esterne al carcere e occasioni di lavoro interne alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria.

Alla visita e alle considerazioni si unisce la dichiarazione della consigliera regionale Marta Logli: “Va riconosciuto l’impegno sul fronte delle manutenzioni, scaturito anche dai rilievi dell’ASL dello scorso 4 agosto. Gli interventi di ripristino su infissi, impianti idraulici e disinfestazioni rappresentano un passo avanti utile e doveroso. Tuttavia, a mio avviso, l’emergenza più grave della Dogaia è strutturale e riguarda la cronica carenza di organico. Un numero adeguato di agenti e operatori non è solo indispensabile per garantire turni di lavoro equi e condizioni dignitose a chi vi lavora ogni giorno, ma costituisce il presupposto fondamentale per tutelare i diritti primari dei detenuti. Se mancano risposte adeguate sul piano sanitario, sui colloqui e sugli accompagnamenti, la colpa non è soltanto dello stato degli edifici, ma dell’assoluta insufficienza numerica di figure professionali preposte”. La sicurezza – ha proseguito - e la funzione rieducativa della pena non possono essere predicate a parole e negate nei fatti, abbandonando gli Istituti a sé stessi. La città di Prato e la Regione continuano a fare la loro parte per non recidere il legame con la situazione carceraria, ma senza un reale piano straordinario e investimenti da parte del Governo nazionale mirati a garantire, oltre all’edilizia, percorsi educativi e riabilitativi, la situazione non potrà mai cambiare. Voglio ringraziare il Garante Fanfani per l’impegno che sta portando avanti nell’intera regione” ha concluso Logli

Fonte: Ufficio Stampa

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