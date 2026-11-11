Incidente sull’A11, mezzo pesante si ribalta: chiuso il tratto tra Pistoia e Montecatini

Un mezzo pesante si è ribaltato sull’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, provocando la temporanea chiusura del tratto compreso tra Pistoia e Montecatini, in direzione Pisa. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 all’altezza del chilometro 35, dove il veicolo ha occupato la carreggiata.

Nel tratto interessato il traffico è rimasto bloccato, con cinque chilometri di coda verso Pisa. Altri cinque chilometri di rallentamenti sono stati segnalati in direzione Firenze, dove la circolazione defluiva su una sola corsia. Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale del quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Per chi viaggia da Firenze verso Pisa, Autostrade consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Pistoia, di proseguire sulla viabilità ordinaria in direzione Montecatini e rientrare in autostrada una volta superata la zona dell’incidente.