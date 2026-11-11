Internazionalizzazione 2026, 15,1 milioni di euro per portare le Pmi toscane sui mercati extra europei

Aprirà la prossima settimana, mercoledì 18 novembre, il nuovo Bando Internazionalizzazione 2026 con una dotazione di 15,1 milioni di euro destinati ad aiutare le imprese toscane a crescere fuori dai confini dell'Unione europea. Il bando, che è finanziato con risorse PR FESR 2021-2027 e rientra nel progetto Giovanisì, resterà aperto fino al prossimo 18 dicembre.

“L'export è uno dei punti di forza della nostra economia, ma oggi bisogna saper guardare oltre i mercati tradizionali – dichiara l'assessore regionale a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras –. Con questo bando vogliamo accompagnare le piccole e medie imprese toscane verso i Paesi extra UE con maggiori prospettive, anche approfittando degli accordi di libero scambio che l'Europa ha concluso con Mercosur, India e Australia. Abbiamo semplificato le regole, rafforzato i premi per chi si mette in rete e, con Giovanisì, premiamo chi investe sui giovani. Più imprese capaci di esportare significa più lavoro e più valore per tutta la Toscana”.

Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale in Toscana, da sole o in aggregazione (almeno tre soggetti), che operano nel manifatturiero, nel turismo e nel commercio. Prevista una riserva di 1,5 milioni per le imprese della moda ed un’altra di circa 1,5 per quelle del turismo e del commercio.

Il contributo è a fondo perduto, anche in forma di voucher, e copre fino al 50% delle spese ammissibili. Il costo totale dell’intervento ammissibile va da un minimo di 10mila euro ad un massimo differenziato in base al tipo di servizi attivati e della forma (singola o aggregata) e dimensione d’impresa e delle tipologie di servizi. Sono finanziabili i servizi per l'internazionalizzazione e i servizi qualificati per l'innovazione commerciale, la digitalizzazione e la sostenibilità.

La graduatoria premia i progetti che puntano su più Paesi extra UE e sui mercati emergenti strategici per il Made in Italy, quelli che includono digitalizzazione, sostenibilità e innovazione commerciale, le aggregazioni e la solidità economico-finanziaria. Rientrando nel progetto Giovanisì, previste premialità per le imprese giovanili e per quelle che, entro la fine del progetto, assumono un giovane a tempo indeterminato. Rispetto alle edizioni passate semplificate le procedure: ad esempio, le imprese possono modificare il progetto fino al 20% del suo valore senza bisogno di autorizzazione, purché rispettino i vincoli previsti dal bando.

Le domande potranno essere presentato solo online. La gestione è a cura di Sviluppo Toscana.

Tutte le informazioni su www.regione.toscana.it/-/contributi-per-l-internazionalizzazione-delle-imprese-il-bando-2026

Venerdì prossimo, 13 novembre, alle 14.30 è stato organizzato un webinar per illustrare il bando. Per seguirlo https://conference.ac20.regione.toscana.it/meetstage/ameets/start/fccb7aa2ffe0110e

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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