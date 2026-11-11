“La natura che ci sostiene”: a Empoli trekking tra alberi, oasi e corridoi ecologici

L'amministrazione comunale prosegue il proprio impegno per la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo. In occasione della ‘Giornata Nazionale degli Alberi’ individuata dalla legge n. 10 del 2013 all'art. 1 nel 21 novembre, sono state organizzate due iniziative, di cui una rivolta alla cittadinanza e un'altra alle scuole per l'infanzia. L'obiettivo in entrambi i casi è quello di promuovere la cultura sugli alberi e sul loro ruolo nella mitigazione e adattamento climatico e la conoscenza delle risorse ambientali del territorio.

La prima riguarda un trekking urbano e periurbano “La natura che ci sostiene”, gratuito, aperto a tutte e tutti ma con prenotazione obbligatoria, da effettuare entro il 20 novembre 2026, inviando una mail all’indirizzo ut.ambiente@comune.empoli.fi.it, oppure contattando il numero 0571 757042, sabato 21 novembre 2026, dalle 9.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Empoli, con il supporto di Legambiente Circolo Empolese Valdelsa e Unicoop Firenze. Quest'anno è prevista, inoltre, la partecipazione straordinaria dell’associazione Canto Rovesciato e del Coro popolare MirinCoro che animeranno le soste durante il percorso.

L'altra iniziativa riguarda la donazione di un albero da frutto (l'olivo) ad ulteriori due scuole per l'infanzia, quelle di Ponzano e di Pagnana, fino ad esaurimento di tutte le 12 scuole nell'arco del mandato.

PROGRAMMA DEL TREKKING - Il percorso trekking si snoda tra alberi, oasi e corridoi ecologici con partenza dall'Oasi di Arnovecchio e arrivo a Serravalle. Il ritrovo e il benvenuto canoro ai partecipanti sono previsti alle 9 al parcheggio antistante il Circolo di Cortenuova. Da qui, lungo via Arnovecchio, si raggiunge l’oasi naturale protetta di Arnovecchio per una breve visita al sito. L'obiettivo di tale visita è quello di mostrare ai partecipanti la biodiversità in autunno e alcuni risultati del progetto Green Flow, come le isole galleggianti installate per incrementare la superficie dove gli uccelli possono nidificare. La passeggiata prosegue verso via Piano della Tinaia, lungo il vecchio meandro del fiume Arno ridisegnato dalle bonifiche medicee, per poi sostare verso le 10.50 alla chiesa dei Santi Michele e Leopoldo, per una breve esibizione corale. Si continua poi lungo l’argine dell’Arno, in corrispondenza del taglio mediceo, per osservare più da vicino gli alberi ripariali. Di nuovo è prevista una sosta canora alla Pinetina in località Capannone. Infine il percorso prosegue per via Tinaia fino a Serravalle, dove si prevede di arrivare intorno alle 12 per i saluti "corali" e un aperitivo offerto dalla sezione soci Coop Empoli.

“Anche quest’anno il Comune di Empoli grazie a Legambiente, all’associazione Canto Rovesciato, al Coro popolare MirinCoro e Unicoop, celebra la ‘Giornata nazionale degli alberi’ con una iniziativa aperta a tutte e tutti e alla portata di tutti – ha dichiarato l’assessore alla Transizione ecologica, Laura Mannucci -. Un trekking urbano per scoprire e osservare la natura che ci circonda, visitando un luogo unico quale è Arnovecchio e il progetto che sta caratterizzando le sue specificità. Passeggeremo insieme partendo da Cortenuova arrivando nella bellezza del parco di Serravalle. Come amministrazione comunale continua l’impegno di donare ogni anno due alberi da frutto alle scuole dell’infanzia dei due Istituti Comprensivi, arrivando alla fine del mandato consiliare con un totale di 10 alberi piantati. Quest’anno abbiamo donato due olivi alle scuole dell’infanzia Pagnana per il Comprensivo Empoli Ovest e Ponzano per il Comprensivo Empoli Est”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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