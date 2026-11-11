'Lungo Ottocento', il Risorgimento raccontato attraverso il corpo degli eroi

Cultura Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Quarto appuntamento con “Lungo Ottocento”, ciclo di presentazioni nell’ambito delle attività scientifiche della Domus Mazziniana e del Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle
Rivoluzioni, curato da Pietro Finelli e Marco Manfredi.

Mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 17:00, presso la Domus Mazziniana a Pisa, si svolgerà l’incontro dedicato alla presentazione del volume “Il corpo degli eroi. Medici e patrioti in un
carteggio di Adelaide Cairoli, 1862-71” (Bollati Boringhieri, 2025) di Antonio Gibelli.

Attraverso il carteggio tra Adelaide Cairoli e Costanza Mantegazza, il volume indaga il rapporto tra il corpo dei patrioti e la cultura medica, farmacologica e naturalistica del Risorgimento. Dalle ferite riportate in battaglia alle malattie che colpirono i giovani combattenti, emerge una storia che intreccia le vicende del processo di unificazione italiana con quelle di uomini, donne e bambini. Le lettere restituiscono inoltre la dimensione privata del Risorgimento, mettendo in luce il conflitto tra amore materno e amor di patria nella vicenda personale di Adelaide Cairoli.

L’autore, già professore ordinario di storia contemporanea all’Università di Genova, dialogherà con Azzurra Tafuro, ricercatrice indipendente di storia contemporanea, e Alberto Mario Banti,
professore ordinario di storia contemporanea all’Università di Pisa. Il confronto sarà coordinato da Gian Luca Fruci, professore associato in storia contemporanea all’Università di Pisa.
L’ingresso alla Domus Mazziniana è libero. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta sui canali social Facebook e YouTube della Domus Mazziniana.

Notizie correlate

Pisa
Cultura
11 Novembre 2026

Pisa, nuove esperienze digitali per i musei di San Matteo e delle Sinopie

Nuovi strumenti digitali per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città e offrire ai visitatori modalità innovative di scoperta delle opere d'arte. Si è concluso il progetto, realizzato grazie [...]

Pisa
Attualità
11 Novembre 2026

Torna 'Sant’Anna Business Game': studenti messi alla prova con problemi aziendali

Casi di consulenza realistici, challenge creative e momenti di networking. Torna il tradizionale appuntamento con il Sant’Anna Business Game, la competizione ideata da JEBE (Junior Enterprise Business & Engineering), l’associazione [...]

Pisa
Attualità
9 Novembre 2026

Palazzo Blu organizza a Pisa quattro incontri sulla scienza dedicati agli studenti

Prende il via a Palazzo Blu di Pisa, a partire dall’11 novembre, la settima edizione di ‘Warning’, la rassegna di divulgazione scientifica rivolta agli studenti e alle studentesse degli istituti [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina