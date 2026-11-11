Maltempo in Toscana, allerta rossa per rischio idrogeologico: coinvolte quattro province

a misura sarà in vigore dalle 10 di domani fino alla mezzanotte. Attesa una nuova intensificazione delle piogge su tutta la regione, con accumuli fino a 200 millimetri e valori localmente superiori sui rilievi.

La Toscana nord-occidentale sarà interessata da un'allerta rossa per rischio idrogeologico, emessa dalla Sala operativa regionale dalle 10 di domani, giovedì 12 novembre, fino alla mezzanotte. Il provvedimento riguarda le province di Massa Carrara e Lucca, oltre a parte dei territori di Pistoia e Prato, in particolare la zona della Valle del Reno.

Per la giornata di domani è stata inoltre diramata un'allerta arancione per rischio idraulico sul reticolo principale e rischio idrogeologico sulla Toscana nord-occidentale. Su tutto il territorio regionale sarà invece in vigore un'allerta gialla per il rischio di temporali forti.

A comunicare le misure è stato il presidente della Regione Eugenio Giani, che ha invitato la popolazione alla prudenza. Le precipitazioni sono attese già dalla seconda parte della giornata di oggi, mercoledì 11 novembre, soprattutto sulle zone settentrionali e sul nord-ovest, con particolare riferimento alle province di Massa Carrara e Lucca e all'Appennino tosco-emiliano.

Dopo una possibile temporanea attenuazione durante la notte, le piogge torneranno a intensificarsi dalla mattina di domani, estendendosi progressivamente a tutta la regione. Nel pomeriggio potranno assumere anche carattere temporalesco. I cumulati potranno raggiungere i 200 millimetri, con valori localmente superiori sui rilievi.

La Regione ha attivato il sistema di Protezione civile, insieme ai servizi di soccorso ed emergenza sanitaria. "Il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana, soccorso ed emergenza sanitaria è stato di allerta. Invitiamo tutti i cittadini alla massima attenzione e prudenza", ha dichiarato Giani