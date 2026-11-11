A Montespertoli un nuovo laboratorio di socializzazione per la terza età

Creare occasioni di dialogo, contrastare la solitudine e favorire il benessere attraverso la condivisione e la creatività: con questi obiettivi la Cooperativa Sociale Colori lancia l’iniziativa 'Il tempo è galantuomo', un ciclo di laboratori di socializzazione interamente dedicato alla terza età.

Gli appuntamenti si terranno ogni lunedì dalle ore 10 alle 12 presso la sede di via Barzino 1 a Empoli. Il progetto propone un ambiente accogliente e stimolante in cui i partecipanti possono incontrarsi per dedicarsi a momenti di lettura, conversazione, percorsi d’arte, laboratori creativi, giochi di società e ascolto della musica. L’intento è favorire lo scambio e la collaborazione tra le persone, rafforzando l’autostima individuale e il senso di appartenenza al gruppo attraverso attività gratificanti e piacevoli.

In una società che invecchia rapidamente, iniziative come questa assumono un valore che va ben oltre la semplice animazione, ponendosi come un presidio sociale e politico fondamentale per la tenuta delle comunità locali. Troppo spesso le politiche dedicate agli anziani tendono a circoscrivere l’intervento alla sola dimensione assistenziale, sanitaria o di cura della fragilità.

Sebbene la presa in carico clinica rimanga essenziale, limitarsi a essa significa ignorare che il benessere di una persona è intrinsecamente legato alla sua rete di relazioni, al riconoscimento della propria identità e alla possibilità di continuare a sentirsi parte attiva del tessuto cittadino.

Contrastare l’isolamento sociale, oggi una delle forme più silenziose e pervasive di vulnerabilità, richiede la creazione di spazi di prossimità in cui la terza età sia vissuta come tempo di possibilità e di crescita personale, e non come un cono d'ombra. Spostare il baricentro dalla mera assistenza alla promozione attiva della qualità della vita significa investire in prevenzione primaria, restituendo dignità, ascolto e protagonismo a persone che hanno ancora molto da dare e da condividere.

Per informazioni dettagliate e per le adesioni è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale Colori telefonando al numero fisso 0571.982240 oppure al cellulare 345.0115686. In alternativa, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail sportello@coopcolori.it o consultare il portale web www.coopcolori.it.

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