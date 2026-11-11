Pisa, nuove esperienze digitali per i musei di San Matteo e delle Sinopie

Nuovi strumenti digitali per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città e offrire ai visitatori modalità innovative di scoperta delle opere d'arte. Si è concluso il progetto, realizzato grazie ai finanziamenti della legge 77/2006, che ha coinvolto il Museo Nazionale di San Matteo e il Museo delle Sinopie, con la realizzazione di 13 video immersivi e tre strumenti interattivi e didattici, pensati per arricchire l'esperienza di visita e rendere il patrimonio museale accessibile anche a distanza. Il progetto è stato presentato oggi, mercoledì 11 novembre, nel corso di due appuntamenti al Museo Nazionale di San Matteo e al Museo delle Sinopie, alla presenza dell'assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini. Al Museo di San Matteo sono intervenuti Massimo Dadà, direttore dei Musei nazionali di Pisa, e Pierluigi Nieri, del Museo Nazionale di San Matteo, Fabio Viola dell’associazione culturale Tuo Museo che ha curato la realizzazione dei video; al Museo delle Sinopie Andrea Maestrelli, presidente dell'Opera della Primaziale Pisana.

"Pisa possiede un patrimonio artistico e culturale di straordinario valore, che vogliamo continuare a promuovere attraverso strumenti capaci di coniugare tradizione e innovazione – dichiara l'assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini –. Le nuove tecnologie rappresentano un'opportunità importante per raccontare le nostre bellezze artistiche con linguaggi diversi, avvicinando nuovi pubblici e offrendo ai visitatori esperienze sempre più coinvolgenti ed emozionali. Questo progetto consente di valorizzare due realtà museali di grande importanza, proponendo modalità di conoscenza che stimolano la curiosità e favoriscono un rapporto più diretto con le opere. Un'iniziativa che contribuisce anche a rafforzare l'attrattività turistica della città, ampliando le opportunità di scoperta del suo patrimonio culturale. Tutto questo si inserisce anche nell’ambito della promozione portata avanti fino a oggi anche con l’introduzione della Pisa Card, strumento attraverso cui intendiamo promuovere in maniera integrata il sistema museale pisano".

"Questo progetto – dichiara Massimo Dadà, direttore dei Musei nazionali di Pisa – ha rappresentato un'importante occasione di collaborazione con Comune di Pisa e Opera della Primaziale, integrando l'esperienza diretta della visita con strumenti digitali innovativi, che contribuiscono a rendere il rapporto con le opere più coinvolgente e accessibile e avvicinano nuovi pubblici al Museo Nazionale di San Matteo".

"Questo progetto - dichiara Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana – dimostra l’importanza di fare sinergia tra le istituzioni culturali della città, come il Museo Nazionale di San Matteo e il Comune di Pisa, per valorizzare insieme il nostro patrimonio. Nei prossimi mesi intendiamo organizzare alcune visite guidate dedicate al territorio, per far conoscere e apprezzare queste nuove esperienze al Museo delle Sinopie e al Camposanto".

Una notte al museo. Il progetto, sviluppato in accordo con il Museo Nazionale di San Matteo e l'Opera della Primaziale Pisana, ha previsto la realizzazione di 13 brevi video ambientati durante le ore notturne. L'iniziativa, intitolata Una notte al museo, accompagna lo spettatore in un percorso immersivo attraverso le sale e alcune delle opere custodite nei due musei. La particolare ambientazione permette di osservare gli spazi espositivi da una prospettiva inedita, con ambienti e opere che si svelano progressivamente. I video sono disponibili anche da remoto, offrendo un'ulteriore opportunità di conoscenza dei due musei.

Gli strumenti digitali interattivi. Accanto ai video sono state realizzate tre esperienze digitali per accompagnare e arricchire la visita. Per il Museo Nazionale di San Matteo è stato sviluppato il progetto Explore AR, che comprende due giochi digitali dedicati alla ricostruzione del polittico di Santa Caterina d’Alessandria di Simone Martini e il politticco di Masaccio. Le esperienze, pensate con finalità didattiche, sono accessibili attraverso smartphone, tablet e computer e possono essere utilizzate anche durante la visita grazie ai QR code inseriti nel percorso museale. Al Museo delle Sinopie è stato invece realizzato uno strumento interattivo che permette di puntare una torcia su una sinopia e visualizzare, in sovrapposizione e in tempo reale, la ricostruzione dell'affresco oggi conservato nel Camposanto Monumentale. Un sistema che consente di comprendere il rapporto tra il disegno preparatorio e l'opera definitiva, trasformando l'osservazione in un'esperienza attiva.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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