Reddy, il videogame della Cgil Toscana arriva alla Fiera Toscana del Lavoro

Dopo il successo del debutto a Lucca Comics & Games, “REDDY – Safe, Go!” arriva alla Fiera Toscana del Lavoro. Domani giovedì 12 novembre, dalla mattina alla sera, lo stand del videogioco promosso dalla Cgil Toscana sarà presente alla Fortezza da Basso di Firenze, nell’ambito della manifestazione dedicata all’incontro tra persone in cerca di occupazione e imprese.

Presentato per la prima volta a Lucca Comics & Games, Reddy ha registrato nei cinque giorni della manifestazione 1.777 accessi al gioco da 1.121 dispositivi diversi e 2.354 partite iniziate, di cui 679 completate fino all’ultimo livello. In totale, 165 ore di gioco e 12.078 risposte date sulla sicurezza: numeri che raccontano la partecipazione e l’interesse suscitati dal progetto e la capacità del gaming di coinvolgere il pubblico sui temi della prevenzione.

Reddy è un videogioco in pixel art pensato per avvicinare soprattutto le nuove generazioni alla cultura della sicurezza sul lavoro. Il protagonista, un piccolo “super lavoratore” ispirato al quadrato rosso del simbolo Cgil, attraversa quattro ambienti: cantiere, magazzino, laboratorio e ambiente confinato. Chi gioca deve riconoscere i pericoli, individuare e utilizzare i dispositivi di protezione individuale e affrontare gli ostacoli in sicurezza. Durante il percorso, deve anche rispondere a domande sulla sicurezza sul lavoro, mettendo alla prova le proprie conoscenze. Un’esperienza interattiva per comprendere il valore della prevenzione attraverso il linguaggio del gaming.

Per Monica Stelloni della segreteria Cgil Toscana, “portare Reddy alla Fiera significa mettere la sicurezza al centro proprio nel luogo in cui si incontrano domanda e offerta di lavoro. Chi cerca un impiego deve poter conoscere fin da subito i propri diritti: formazione, prevenzione e tutela della salute devono essere parte integrante di ogni opportunità lavorativa. La presenza dello stand sarà un’occasione per coinvolgere ragazze e ragazzi, persone in cerca di occupazione e chi vuole cambiare percorso professionale, affiancando all’esperienza di gioco una riflessione sulla qualità del lavoro. Perché trovare un’occupazione deve significare anche poter lavorare in condizioni sicure, con strumenti adeguati e responsabilità precise da parte delle imprese”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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