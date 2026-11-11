Regione Toscana: terza Variazione di Bilancio 2026-2028 da 54milioni, 50 per la Sanità

La Terza variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 è approdata ufficialmente all’esame della Commissione consiliare. La manovra, illustrata sia dai tecnici della Giunta che dal presidente della Regione, Eugenio Giani, si compone della seconda integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR 2026, degli interventi normativi collegati e del riassetto economico di fine esercizio.

Il presidente della commissione Bilancio, Vittorio Salotti (Casa Riformista) ha osservato come “dalla Sanità agli Enti locali, ci siano risorse puntuali per la Toscana”. “È un provvedimento – ha spiegato a margine della seduta di oggi, martedì 10 novembre - che risponde con efficacia alle emergenze e ai bisogni della Toscana: si caratterizza in primis per i 50milioni destinati alla sanità ma la forza di questa variazione risiede anche nelle risposte dirette ai Comuni e alle varie province toscane per sopperire a esigenze contingenti”.

Nel suo intervento in Commissione, il presidente Giani ha ribadito l’impostazione operativa della manovra di variazione definendola un atto indispensabile di sincronizzazione contabile: “Siamo giunti a ridosso del bilancio di previsione del prossimo anno ma vi sono interventi indifferibili che non potevano attendere. Il primo è una boccata d’ossigeno da 50milioni per la Sanità, risorse che mettiamo subito a disposizione dei direttori generali delle ASL per coprire manutenzioni ordinarie e straordinarie ed evitare indebitamenti. Il secondo riguarda la Cultura: completiamo l'impegno annuale di 30milioni con un’ultima tranche di oltre 9milioni destinate alle grandi istituzioni culturali toscane”.

Giani ha inoltre argomentato il contributo di 4milioni 500mila euro ad ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale), necessario per riallineare il bilancio dell’Agenzia spostando progressivamente le risorse dal Fondo Sanitario Nazionale ai fondi regionali diretti, come sollecitato dalla Corte dei conti a fronte del costante ampliamento delle funzioni dell’Ente.

Quanto alla programmazione generale, il governatore ha annunciato che l’informativa preliminare del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) arriverà in Giunta per poi essere trasmessa al Consiglio entro fine mese: “La mia impostazione è sempre stata improntata all’operatività, passando concretamente dai bilanci e dalle variazioni per realizzare le cose. Il PRS sarà la vera bussola strategica del confronto politico di gennaio per orientare i prossimi anni di legislatura”.

Il dibattito a seguito dell’illustrazione della manovra si è sviluppato con le analisi critiche da parte dei consiglieri di minoranza.

Chiara La Porta (Fratelli d’Italia) vicepresidente della commissione Bilancio ha espresso forte preoccupazione per i tempi di esame degli atti, denunciando una gestione a ridosso delle scadenze che rischia di penalizzare il lavoro ispettivo e di merito del Consiglio: “Ci arrivano i documenti di venerdì per andare al voto la settimana successiva, mentre al contempo si annuncia l’arrivo imminente del bilancio preventivo. Navighiamo a vista tramite variazioni e contributi spot anziché muoverci all’interno di un Piano Regionale di Sviluppo che doveva esserci presentato mesi fa. Senza una visione complessiva non c’è prospettiva per imprese, agricoltura e infrastrutture”. La Porta ha inoltre richiamato la Giunta sulla necessità di evitare errori procedurali, citando la doverosa sospensione dell’ecotassa sui rifiuti, misura prudenziale scaturita proprio a seguito dei rilievi e delle impugnative già preannunciate dalle opposizioni.

Jacopo Maria Ferri (Forza Italia) ha sollevato un nodo politico legato al bilanciamento dei poteri tra Giunta e Consiglio, prendendo spunto dallo stanziamento di 150mila euro destinato alla futura legge sulla ‘Toscana delle Donne’: “Prendiamo atto delle spiegazioni sui 50milioni alla sanità, ma resta la difficoltà per i consiglieri di portare a compimento le proprie proposte. Si allocano risorse per disegni di legge della Giunta che ancora non esistono fisicamente in Aula, mentre i progetti di iniziativa consiliare, penso ai cammini storico-religiosi, agli uffici del Giudice di Pace o all'inclusione, si bloccano per insufficiente capienza del fondo leggi consiliare. È necessario rimpinguare quel fondo e dare dignità al lavoro e alle priorità espresse direttamente dall’Aula” ha spiegato.

Sulle politiche di genere e l'iter normativo, lo stesso presidente Salotti ha precisato come la legge sulla ‘Toscana delle Donne’ rappresenti la codifica organica e la copertura dell’annualità 2028 per interventi sulle pari opportunità già parzialmente recepiti e consolidati.

In merito alla disponibilità finanziaria dell’Aula, il presidente Giani si è detto pronto ad attivarsi con i capigruppo per sbloccare prioritariamente la legge sui Cammini attingendo alle somme del fondo consiliare ancora da impegnare.

Un punto di particolare confronto in Commissione ha riguardato l’entità dei finanziamenti ai grandi eventi territoriali, in particolare la decurtazione del contributo destinato alla Fondazione Carnevale di Viareggio.

Il consigliere Vittorio Fantozzi (Fratelli d’Italia) ha chiesto conto della ratio politica di un taglio consistente su un evento internazionale che ha oltre 150 anni di storia: “Il contributo regionale nacque in un momento di grave dissesto del Comune di Viareggio, ma ha consentito in dieci anni di raddoppiare incassi e presenze e di valorizzare le maestranze e gli artigiani. Trattandosi di una manifestazione che porta il nome della Toscana nel mondo e a fronte dell’aumento dei costi delle materie prime, chiediamo se non fosse opportuna una gestione transitoria diversa ed evitata una decurtazione così drastica”.

La risposta del presidente Eugenio Giani ha chiarito l’evoluzione del rapporto finanziario con Viareggio e la nuova strategia della Regione sulla provincia di Lucca: “Tenuto conto che la manifestazione oggi sfiora i 500mila paganti e si autosostiene grazie alla straordinaria gestione di questi anni e al rientro del Comune dal commissariamento, il nostro intervento non è più un salvataggio d’emergenza ma un sostegno alle attività della Cittadella. L’iniziale ipotesi di riduzione a 500mila euro è stata da me rialzata a 700mila euro proprio come atto di fiducia e orgoglio verso Viareggio. Resta comunque il contributo pubblico al singolo carnevale più alto in Italia”.

Giani ha infine confermato che il margine di risorse rimodulate su Viareggio (circa 300mila euro) rimarrà integralmente sul territorio lucchese per andare a co-finanziare l’intesa tripartita stipulata con il Ministero della Cultura e il Comune di Lucca per la nascita del Museo Nazionale del Fumetto.

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Quadro sintetico della Terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028

L’integrazione al DEFR 2026 e le priorità strategiche

La seconda integrazione al DEFR 2026, presentata dagli uffici della Giunta, aggiorna l’allegato dei progetti regionali su due fronti: agli 8 progetti già esistenti (tra cui digitalizzazione, assetto idrogeologico, neutralità carbonica, inclusione sociale e giovani) si inseriscono 8 nuovi interventi specifici, e l’aggiornamento del quadro finanziario dei 29 progetti complessivi.

Le risorse destinate alle priorità strategiche per il triennio salgono a 6,78miliardi di euro (di cui 3,36miliardi sul 2026), registrando un incremento del 3 per cento (194milioni di euro) rispetto alla precedente integrazione di luglio. L’incremento è legato in particolare a risorse per la sanità (+28,7milioni per il patrimonio strutturale e strumentale), alla cultura (+9,3milioni) e alle infrastrutture (+8,5milioni per i collegamenti stradali Prato-Campi Bisenzio). Viene recepito inoltre il riassetto del FESR, con un aumento di 54milioni sull'Edilizia Residenziale Pubblica per alloggi a prezzi accessibili, compensato da una pari riduzione sul progetto per l’efficientamento energetico.

Gli interventi normativi collegati

La variazione di bilancio interviene quasi esclusivamente sul 2026 con un valore complessivo di 54,1milioni di euro (11,9milioni sul 2027 e 8,2milioni sul 2028). La copertura finanziaria fa ricorso in prevalenza all'indebitamento (circa 48milioni sul 2026), a economie di bilancio e a recuperi di giacenze.

Tra le principali misure economico-finanziarie:

Sanità (50milioni di euro): operazione di copertura via indebitamento regionale per investimenti infrastrutturali e impianti già sostenuti dalle aziende sanitarie nel 2026, liberando pari risorse del fondo sanitario indistinto per l’erogazione dei LEA;

Cultura: integrazione di 8,87milioni sul 2026, che riporta lo stanziamento complessivo annuale alla quota a regime di circa 30milioni di euro;

Trasporto Pubblico Locale e Arcipelago: 2,3milioni complessivi sul biennio 2027-2028 (1,1 e 1,2milioni) per la copertura finanziaria del nuovo contratto del TPL marittimo per i collegamenti con le isole toscane;

Infrastrutture e Viabilità: 6milioni per il collegamento Prato-Campi Bisenzio; 500mila euro per la nuova corsia sulla Fi-Pi-Li (tratto Scandicci-Lastra a Signa); 500mila euro per la progettazione della SR 436 (Fucecchio-Cerreto Guidi); 585mila euro per il ponte su via della Soda a Barberino di Mugello;

Interventi sugli Enti Locali: previsti contributi straordinari a diversi Comuni per l’edilizia scolastica (Lamporecchio 700mila euro, Massa e Cozzile 800mila, Pescaglia 150mila), impianti sportivi (Barga, Chusi, Sinalunga, Altopascio) e riqualificazioni urbane (Massa Marittima 800mila, Montignoso 750mila euro per il porto del Cinquale);

Sul piano normativo, la proposta rimodula la partecipazione regionale in SICI S.p.A. (con l’obiettivo non più del 100 per cento ma del controllo all’85 per cento tramite Sviluppo Toscana), proroga al 2028 i termini per l’adeguamento dei depuratori dei piccoli agglomerati e dispone la sospensione cautelativo-prudenziale dell'efficacia delle norme sull’ecotassa, a seguito dell’impugnativa governativa pendente dinanzi alla Corte Costituzionale sulle differenziazioni tariffarie per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale