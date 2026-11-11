Riparte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a Empoli

Il 5 ottobre è ripartito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, con cui l’Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione che dimora sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche.

A differenza dei censimenti del passato, i censimenti permanenti coinvolgono solo una parte di territorio e di popolazione, quindi vengono presi in considerazione dei campioni rappresentativi.

Le famiglie campione hanno ricevuto una lettera informativa dall’Istat per la partecipazione al censimento; potranno pertanto compilare il questionario online fino al 6 dicembre.

La compilazione del questionario on line può essere fatta autonomamente da casa o anche, previo appuntamento, presso il centro comunale di rilevazione dove è possibile ricevere l’aiuto di un operatore comunale.

Dal 12 novembre 2026 i rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento con foto e nominativo, contatteranno le famiglie che non hanno compilato il questionario on line per prendere un appuntamento e compilarlo a domicilio o in sede comunale.

Attenzione: tutte le risposte devono far riferimento alla data di domenica 4 ottobre 2026 (in particolare la mezzanotte tra il 3 e 4 ottobre).

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.

Le famiglie che non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Istat non fanno parte del campione, pertanto non devono effettuare nessuna intervista.

L'Ufficio comunale di Censimento chiede la gentile collaborazione di tutti i cittadini per agevolare queste operazioni.

Per informazioni e chiarimenti

- Numero verde Istat 1510 (attivo dal 5 ottobre fino al 23 dicembre dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 21:00). mail: censimento.lista@istat.it

- Centro comunale di Raccolta - Comune di Empoli

Piazza del Popolo, 33 - 50053 Empoli Tel: 0571/757539 - 0571/757774

Mail: anagrafe@comune.empoli.fi.it

PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it

Giorni e orari di apertura: per il censimento l'ufficio riceve solo su appuntamento. Telefonare al numero 0571/757539 - 0571/757774 o inviare una mail all'indirizzo anagrafe@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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