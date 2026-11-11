‘Sali a bordo del cambiamento’, protocollo Regione-USR-AT per promuovere la sostenibilità

‘Sali a bordo del cambiamento’, questo l’invito mosso da Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed AT-Autolinee Toscane attraverso il protocollo ‘Mobilità sostenibile, cittadinanza e futuro’, nato per promuovere nelle scuole una nuova cultura della mobilità sostenibile, della cittadinanza attiva e dell'inclusione sociale ed incentivare le giovani generazioni a spostarsi attraverso il mezzo pubblico.

La firma del protocollo è avvenuta oggi, mercoledì 11 novembre, a Firenze nella sede della Presidenza della Regione, alla presenza del presidente della Toscana Eugenio Giani, degli assessori regionali all’ambiente David Barontini e all’istruzione Alessandra Nardini oltre che del presidente onorario di AT-Autolinee Toscane (azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico regionale in Toscana da novembre 2021) Gianni Bechelli e dei professori Carla Matinti e Nicola Neri Serneri in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale.

L'iniziativa parte dal presupposto che il trasporto pubblico locale non è soltanto un mezzo di trasporto, ma una infrastruttura sociale, ambientale e civile fondamentale per il futuro della Toscana. Da qui la scelta di portare all’attenzione delle studentesse e degli studenti della Toscana azioni che, in coerenza con gli obiettivi di educazione civica previsti dalla normativa nazionale e con la volontà di sviluppare competenze di cittadinanza attiva. Le azioni dovranno affrontare i temi della sostenibilità ambiente, diffondere la cultura della mobilità sostenibile, promuovere comportamenti responsabili negli spostamenti quotidiani come, ad esempio, la scelta di mezzi a basso impatto (piedi, bici, mezzi pubblici) per gli spostamenti quotidiani, sottolineando il valore del trasporto pubblico per far comprendere ai giovani che bus, il tram o il treno non sono solo mezzi di trasporto, strumenti pubblici fondamentale per contrastare l’inquinamento e i cambiamenti climatici, e per garantire a tutti il diritto di muoversi.

“E' molto importante – ha spiegato Giani - creare nei giovani una cultura del trasporto pubblico. La Toscana investe nel trasporto pubblico locale molte risorse, forse più di altre Regioni. Investiamo per sui bus, sul sistema delle tranvie, sulla ‘cura del ferro’, come viene definito lo sviluppo ferroviario nel quale è compresa anche la nuova stazione ad sotterranea per l’alta velocità a Firenze, che permetterà di liberare i binari di superficie per i treni regionali. Tutti questi interventi valorizzano il trasporto pubblico ma è fondamentale che, in parallelo, si educhi la popolazione anche all’uso del mezzo pubblico, partendo proprio dalle nuove generazioni. E il protocollo di oggi va in questo senso”.

“Come dimostra il grandissimo movimento internazionale Fridays for future – ha aggiunto l’assessora Nardini - le giovani generazioni scendono in piazza per la giustizia climatica, hanno a cuore il nostro pianeta e hanno scelto di far sentire la loro voce ricordando a chi governa che il tempo è scaduto e siamo già colpevolmente in ritardo. Ragazze e ragazzi chiedono di contrastare la crisi climatica e di cambiare modelli di sviluppo e stili di vita affinché siano più sostenibili, dal punto di vista ambientale e anche sociale. Questo progetto di inserisce esattamente in questo solco, e si rivolge a loro tramite le scuole, il luogo dove si formano cittadine e cittadini. Questo è, di fatto, un progetto di cittadinanza attiva e sono estremamente fiduciosa rispetto ai risultati che potrà dare perché, come dicevo prima, le giovani generazioni non sono affatto disinteressate, come troppo spesso vengono dipinte ma, al contrario, vogliono essere motore di cambiamento e come istituzioni abbiamo il dovere di offrire loro tutti gli strumenti per poterlo essere".

“Il trasporto pubblico locale – ha commentato inoltre l’assessore a trasporti e infrastrutture Filippo Boni - è qualcosa di più di un servizio, è una vera e propria ossatura che garantisce ad ogni cittadino, a prescindere da condizione, età e reddito, il diritto alla mobilità. Garantisce alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di spostarsi in modo accessibile, sicuro e sostenibile. Grazie a questo protocollo vogliamo portare nelle scuole una consapevolezza nuova: salire su un autobus, un tram o un treno vuol dire non solo spostarsi ma farlo esercitando un diritto e tutelando l’ambiente. Investire sul trasporto pubblico e sull’educazione delle nuove generazioni significa costruire una Toscana più unita, dove i territori sono più coesi e le persone più vicine”.

“La mobilità sostenibile – ha dichiarato poi l’assessore Barontini - è una delle sfide concrete che abbiamo davanti per costruire il futuro delle nostre città e dei nostri territori. Scegliere il trasporto pubblico, quando possibile, significa ridurre il traffico, le emissioni inquinanti e il nostro impatto sull’ambiente. Ma significa anche ripensare il modo in cui viviamo gli spazi urbani e ci muoviamo ogni giorno. È fondamentale rendere le nuove generazioni consapevoli del ruolo che ciascuno può svolgere in questo cambiamento, valorizzando la capacità di ragazze e ragazzi di essere protagonisti di un modello di mobilità più sostenibile. La transizione ecologica non è un concetto astratto: riguarda le nostre scelte quotidiane, le opportunità che offriamo alle persone e la qualità della vita delle comunità. Per questo è importante investire in un trasporto pubblico efficiente, accessibile e competitivo rispetto all’utilizzo del mezzo privato, accompagnando questo percorso con l’educazione e lo sviluppo di abitudini più sostenibili”

Infine il presidente onorario di AT-Autolinee Toscane Gianni Bechelli ha concluso: “Per AT il protocollo rappresenta una scelta culturale prima ancora che educativa. Far comprendere ai giovani che la mobilità sostenibile non riguarda solo il modo in cui ci spostiamo, ma il modello di società che vogliamo costruire. Una Toscana con più trasporto pubblico significa: meno traffico e meno emissioni; città più vivibili e meno spazio occupato dalle automobili; maggiore accessibilità ai servizi, allo studio e al lavoro; più uguaglianza nelle opportunità di movimento; una maggiore consapevolezza del valore dei servizi pubblici e del lavoro delle persone che ogni giorno li rendono possibili”.

Le attività nelle scuole e con le scuole potranno riguardare temi come la mobilità sostenibile e la sostenibilità ambientale (cambiamenti climatici; emissioni del settore trasporti; qualità dell’aria; obiettivi europei di neutralità climatica; contributo del trasporto pubblico alla riduzione delle emissioni), la mobilità sostenibile e inclusione sociale (diritto alla mobilità sostenibile; accessibilità ai servizi; coesione territoriale; l’educazione civica e cittadinanza (rispetto dei beni comuni; servizi pubblici; corretto utilizzo del servizio pubblico); la sicurezza stradale (comportamento degli utenti; sicurezza nei pressi delle fermate; rispetto delle regole) e l’innovazione e il futuro della mobilità sostenibile (transizione energetica; utilizzo di autobus a basse emissioni; digitalizzazione del servizio; mobilità sostenibile integrata).

Le attività saranno rivolte prioritariamente agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Toscana, coinvolgendo anche docenti, dirigenti scolastici, famiglie, Consulte degli Studenti e Parlamento Regionale degli Studenti. Potranno svilupparsi attraverso incontri nelle scuole; laboratori e seminari; visite presso depositi e sedi operative di Autolinee Toscane S.p.A.; concorsi di idee; percorsi di formazione; campagne informative; partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità; realizzazione di materiali educativi e multimediali.

In questo percorso La Regione Toscana si impegna a sostenere e promuovere l’iniziativa; favorire il coordinamento tra le istituzioni coinvolte, valorizzare le azioni nell’ambito delle proprie politiche di sostenibilità, ambiente, scuola e mobilità; coinvolgere il Consiglio Regionale della Toscana e il Parlamento degli Studenti della Regione Toscana; mettere a disposizione personale qualificato per gli incontri nelle scuole.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana si impegna a diffondere le iniziative presso le istituzioni scolastiche, favorire il raccordo con tutti soggetti interessati a valorizzare i progetti e implementarli, promuovere la partecipazione delle scuole.

Infine AT-Autolinee Toscane si impegna a progettare i contenuti tecnico-divulgativi; mettere a disposizione professionalità esperte e personale qualificato per gli incontri nelle scuole; realizzare materiali didattici e informativi; organizzare visite, incontri e attività laboratoriali; fornire dati e informazioni utili alla comprensione del sistema regionale di trasporto pubblico

Fonte: Regione Toscana

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