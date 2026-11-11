Sportello digitale della sanità attivato in Comune a Sambuca Pistoiese

L’informatica e la telematica corrono di nuovo in soccorso di chi abita in montagna o in aree periferiche. È il caso di Sambuca Pistoiese, dove stamani lo sportello digitale attivato in paese all’interno del palazzo comunale è stato tenuto a battesimo da un abitante del posto che, in pochi minuti, ha effettuato il cambio del medico in remoto, assistito in audio e video dall’operatrice del Cup di San Salvi a Firenze. Senza dover prendere l’auto o un mezzo pubblico, senza farsi accompagnare da qualcuno per recarsi a Pistoia, risparmiando dunque oltre trenta chilometri di strada di montagna e cinquanta minuti di tempo (il doppio tra andata e ritorno).

Il nuovo servizio di sanità digitale supplisce ad una carenza – nell’area da anni non sono più presenti sportelli amministrativi - è da oggi attivo a Sambuca Pistoiese, utilizzabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Il progetto pilota dello sportello digitale della sanità era stato tenuto a battesimo due anni fa a Radicondoli, comune di neppure mille abitanti in provincia di Siena. Un’iniziativa tanto semplice quanto innovativa.

In paesi o comuni interi dove non esiste fisicamente uno sportello amministrativo di distretto sanitario oggi il cittadino, se non in grado di risolvere la procedura o il problema da solo con app e servizi on line che già ci sono, sarebbe stato costretto a spostarsi altrove: per gli anziani un disagio nel disagio. L’informatica e la telematica corrono in aiuto: un servizio per cui basta una stanza allestita con un grande schermo, telecamera ad alta definizione ed internet con fibra ottica. Nel paese il cittadino, dall’altra parte dello schermo l’operatore: in telepresenza, come se fossero fisicamente seduti l’uno davanti all’altro, lontani ma vicini. Per prenotare visite e prestazioni, per disdire o spostare un appuntamento, per pagare con PagoPa il ticket, per scegliere o revocare il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, ma anche per stampare il referto di un’analisi, verificare le esenzioni o altre pratiche burocratiche. In prospettiva la stessa tecnologia, messa a punto dal settore Sanità digitale di Regione Toscana, potrebbe essere utilizzata anche per visite mediche a distanza, grazie alla infrastruttura unica regionale di telemedicina (Irt) finanziata con i fondi Pnrr e già attiva dal 2025 con servizi di televisita e teleassistenza.

Per usufruire del servizio dello sportello digitale occorre prenotarsi. Ma anche questo sarà semplice. Si potrà farlo infatti direttamente da un totem posto all’ingresso del palazzo comunale (e dunque nello steso edificio dove ha sede lo sportello digitale) oppure dal portello dedicato accessibile via internet all’indirizzo sportellodigitale.sanita.toscana.it, da casa, da pc e smartphone. Dal totem si potrà prenotare per il giorno stesso e i due successivi, da internet anche a più lunga scadenza.

"La tecnologia - evidenzia l’assessora regionale alla sanità, Monia Monni - ci aiuta a ridurre distanze e disagi della popolazione, evitando ai cittadini di spostarsi quando non serve per venire incontro a territori dove l’apertura di un ufficio amministrativo sul posto non sarebbe possibile. Sono i servizi sanitari in questo caso ad avvicinarsi alle comunità. E non con un’assistente virtuale ma con una persona in carne ed ossa dall’altra parte dello schermo".

"È un piccolo segnale di aiuto alla popolazione – commenta il sindaco Marco Breschi -: lo sportello digitale eviterà spostamenti degli abitanti o li diminuirà, per sbrigare pratiche burocratiche sanitarie. Rimane però ferma e difficile la situazione sanitaria che complessivamente stiamo vivendo: siamo senza medico e senza servizio di pronto intervento. Rimane dunque una situazione di alta criticità".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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