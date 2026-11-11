Strage di Viareggio, Mauro Moretti lascia il carcere: sconterà la condanna ai domiciliari

Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha lasciato il carcere di Orvieto per scontare agli arresti domiciliari la condanna a cinque anni per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Il trasferimento nell'abitazione di Roma è avvenuto il 3 novembre, dopo il via libera del tribunale di sorveglianza di Perugia, che ha accolto la richiesta presentata dai suoi legali. Moretti, 73 anni, si era costituito il 26 giugno, dopo che la Cassazione aveva reso definitiva la sentenza.

Alla base della decisione ci sono soprattutto l'età e le condizioni di salute dell'ex manager, che durante la detenzione avrebbe perso 15 chili. La sua legale, Ambra Giovene, ha spiegato che il provvedimento riconosce "le esigenze di tutela della salute", aggiungendo che Moretti "è dimagrito 15 chili ed è molto deperito". La difesa ha inoltre sottolineato il comportamento tenuto durante la permanenza in carcere, definito "ineccepibile".

Nelle motivazioni, i giudici hanno ritenuto le condizioni fisiche dell'ex dirigente incompatibili con il senso di umanità che deve caratterizzare la detenzione. Hanno inoltre escluso che Moretti possa essere considerato un delinquente abituale o socialmente pericoloso, rilevando l'assenza di precedenti penali e di procedimenti in corso. La decisione tiene conto anche della condotta successiva alla condanna: dalla rinuncia alla prescrizione per i reati di lesioni colpose e incendio colposo alle scuse rivolte ai familiari delle vittime, passando per i risarcimenti alle persone offese e alle parti civili. Tra gli elementi valutati anche la rinuncia al titolo di cavaliere del lavoro e la partecipazione alle attività durante la detenzione.

Moretti è stato condannato per disastro ferroviario colposo e incendio in relazione al deragliamento di un carro merci carico di gpl alla stazione di Viareggio. L'incidente, avvenuto nella notte del 29 giugno 2009, provocò un incendio che causò la morte di 32 persone e il ferimento di oltre cento.

La decisione ha suscitato la reazione di Daniela Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo che vorrei, che riunisce i familiari delle vittime e che ha perso nella strage la figlia Emanuela. "Prendo atto di quanto avvenuto, è stato fortunato a rimanere in carcere per così poco tempo", ha dichiarato all'ANSA. Rombi ha aggiunto: "In confronto a quello che ha causato insieme ad altri, quei pochi mesi non sono niente". Pur affermando di rispettare la legge, ha sottolineato: "Per ben 17 anni ha vissuto bene e da uomo libero, nonostante 32 morti. Non provo però nessuna pena per lui".

La presidente dell'associazione ha voluto comunque richiamare il significato della conclusione del percorso giudiziario: "Nonostante la sua arroganza, è stata una sentenza importante in quanto sono andati in carcere manager di aziende ritenuti responsabili di quanto avvenuto a Viareggio la notte del 29 giugno 2009".

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