Timenet investe nei talenti e cerca nuove figure professionali: appuntamento alla Fiera Toscana del Lavoro

Timenet, società che offre soluzioni di connettività Internet, voce fonia mobile, cybersicurezza, cloud firewall e connessioni satellitari a professionisti e aziende, investe nei talenti e nelle risorse umane per sostenere il percorso di crescita.

In occasione della Fiera Toscana del Lavoro 2026 che si terrà fino al 12 novembre con cadenza biennale, la Società sarà all’evento il 10 novembre presso la location Fortezza da Basso situata in V.le Filippo Strozzi, 1, 50129 Firenze. La Fiera rappresenta un luogo di domanda e offerta di lavoro, un’importante occasione di nuove opportunità professionali o interessate a sviluppare e aggiornare le proprie competenze.

Timenet sarà presente con Monica Croci, Responsabile delle Risorse Umane, e Gabriele Cordelli, Technical Consultant, che affianca alla propria attività tecnica anche un ruolo nella formazione delle nuove risorse inserite nel reparto tecnico. La scelta di coinvolgere due rappresentanti di aree aziendali differenti nasce dalla volontà di favorire un primo confronto diretto tra il mondo HR e quello tecnico, così da permettere ai candidati di interagire fin da subito con le figure di riferimento dei rispettivi ambiti. La partecipazione consentirà ai candidati di conoscere più da vicino l’azienda, approfondire le opportunità professionali disponibili e confrontarsi direttamente con i suoi rappresentanti, sia sugli aspetti legati alla selezione sia sulle competenze richieste nei diversi ambiti di attività.

La presenza alla Fiera si inserisce nel percorso di crescita di Timenet e nella volontà di continuare a investire nei talenti e nelle risorse umane. L’azienda è attualmente alla ricerca di nuovi talenti per le posizioni di Network Support Engineer e Addetto/a Provisioning e Delivery Servizi TLC consultabili al seguente link: Lavora con noi - Timenet.

La Fiera Toscana del Lavoro offre ai partecipanti la possibilità di incontrare le imprese, sostenere colloqui di selezione e orientamento e prendere parte a seminari e convegni dedicati al mondo del lavoro e della formazione.

Monica Croci, Responsabile delle Risorse Umane di Timenet, commenta: “In Timenet crediamo che siano prima di tutto le persone a fare la differenza. Per questo, quando incontriamo un candidato, per noi è importante andare oltre il curriculum e conoscere la persona, le sue aspirazioni, le sue esperienze e il contributo che potrebbe portare all’interno della nostra realtà. Ogni percorso professionale è fatto di competenze, ma anche di passioni, attitudini e potenzialità che meritano di essere riconosciute e valorizzate. Partecipare alla Fiera Toscana del Lavoro significa proprio questo: creare occasioni di incontro, ascoltare chi è alla ricerca di una nuova opportunità e far conoscere un ambiente in cui crediamo nella crescita condivisa, nella formazione e nel valore delle relazioni.

Vogliamo che chi entra in Timenet possa sentirsi parte di un progetto, trovare spazio per esprimere le proprie capacità e costruire insieme a noi il proprio futuro professionale”.

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