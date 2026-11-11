Università di Pisa, ricercatore di Matematica vince finanziamento europeo da 1,4 milioni

Luis Ferroni, ricercatore del Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa, ha vinto un ERC Starting Grant 2026 per il progetto “Combinatorial aspects of matroids and their Hodge theory” finanziato con circa 1,4 milioni di euro.

Il progetto studierà diversi aspetti della teoria dei matroidi e della relativa teoria di Hodge attraverso un approccio combinatorio. Gli ERC Starting Grants sono assegnati dal Consiglio europeo della ricerca nell’ambito del programma Horizon Europe. Sostengono ricercatrici e ricercatori di eccellenza nell’avvio di un gruppo o di un programma di ricerca indipendente, finanziando progetti ambiziosi di ricerca di frontiera.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

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