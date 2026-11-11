Università di Pisa, ricercatore di Matematica vince finanziamento europeo da 1,4 milioni

Scuola e Università Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile
Luis Ferroni

Luis Ferroni ha ottenuto un ERC Starting Grant 2026 per studiare la teoria dei matroidi

Luis Ferroni, ricercatore del Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa, ha vinto un ERC Starting Grant 2026 per il progetto “Combinatorial aspects of matroids and their Hodge theory” finanziato con circa 1,4 milioni di euro.

Il progetto studierà diversi aspetti della teoria dei matroidi e della relativa teoria di Hodge attraverso un approccio combinatorio. Gli ERC Starting Grants sono assegnati dal Consiglio europeo della ricerca nell’ambito del programma Horizon Europe. Sostengono ricercatrici e ricercatori di eccellenza nell’avvio di un gruppo o di un programma di ricerca indipendente, finanziando progetti ambiziosi di ricerca di frontiera.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
11 Novembre 2026

Torna 'Sant’Anna Business Game': studenti messi alla prova con problemi aziendali

Casi di consulenza realistici, challenge creative e momenti di networking. Torna il tradizionale appuntamento con il Sant’Anna Business Game, la competizione ideata da JEBE (Junior Enterprise Business & Engineering), l’associazione [...]

Toscana
Cronaca
11 Novembre 2026

Allarme bomba nelle scuole, evacuazioni anche in diverse province della Toscana

Evacuazioni e controlli in numerose scuole della Toscana dopo l’arrivo di mail anonime con minacce di attentati e presunti allarmi bomba. Le segnalazioni hanno interessato istituti di diverse province, dalle [...]

Pisa
Attualità
10 Novembre 2026

Università di Pisa, al via le 90 lezioni aperte sulla disabilità

La disabilità raccontata e affrontata attraverso le prospettive della medicina, dell'ingegneria, del diritto, dell'economia, delle scienze e delle discipline umanistiche. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina