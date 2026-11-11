Università di Siena, un mese di iniziative in vista della 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne'

In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Università di Siena promuove un ampio ciclo di appuntamenti in programma nel mese di novembre e a inizio dicembre 2026. Il cartellone comprende iniziative culturali, incontri, mostre fotografiche, convegni e lezioni aperte alla comunità universitaria e alla cittadinanza nelle sedi di Siena e Arezzo.

Gli eventi dell’Ateneo senese sono coordinati dalla Delegata alle Politiche di Inclusione ed Equità professoressa Alessandra Romano, dall'Osservatorio di Genere, dalla Commissione Inclusione e dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Siena.

È visitabile fino al 10 dicembre presso il cortile del palazzo San Galgano (via Roma 47) a Siena l’esposizione “I corpi delle donne come campi di battaglia” della fotogiornalista Cinzia Canneri, incentrata sulla violenza sui corpi femminili nei contesti di repressione politica, conflitti armati e migrazione forzata nel Corno d'Africa, evento organizzato dal Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 di Scienze Storiche e dei Beni Culturali (DSSBC). La mostra, inaugurata lo scorso 4 novembre, è visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18 a ingresso libero.

Il 16 novembre, alle ore 18, presso il Cinema Metropolitan di Siena (piazza Matteotti 17), si terrà la proiezione, aperta alla comunità studentesca, del film “Se domani non torno”, dedicato alla vicenda di Giulia Cecchettin. L’evento vedrà la presenza di Barbara Poggio dell’Università di Trento, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.

Il 17 novembre il complesso universitario Mattioli di Siena ospiterà, con inizio alle ore 9.00, il convegno “Abitare la ricerca femminista nell’università. Intersezioni, in/discipline e sconfinamenti trasformativi”. All’evento parteciperanno oltre settanta fra studiose e studiosi provenienti da tutta Italia e interessate all’applicazione degli studi femministi secondo prospettive critiche, intersezionali e decoloniali. Sono in programma come keynote gli interventi di: Barbara Poggio dell’Università di Trento e della giornalista e divulgatrice Donata Columbro.

In occasione del convegno verrà presentato il Bilancio di Genere dell’Università di Siena. L’evento è aperto a tutte le persone interessate.

Il 18 novembre alle ore 10 presso la palazzina “Donne” del Campus universitario di Arezzo (viale Cittadini 33) si terrà il convegno “Non è solo un like: corpi, identità e violenza nello spazio digitale”. Rivolta alle studentesse e agli studenti universitari e delle scuole superiori, l’iniziativa affronterà il tema della prevenzione di fenomeni quali il cyberbullismo, il body shaming, l’hate speech e l’impatto dei social network sul benessere dei giovani.

Interverranno: Eva Claudia Cosentino, dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana della Polizia di Stato, Laura Occhini, docente di Psicologia clinica e dello sviluppo e Maria Rita Mancaniello, docente di Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza, Università di Siena. Evento organizzato in collaborazione con l’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo.

Nelle giornate dal 23 al 25 novembre, nell’ambito del progetto “Soft&Digital Skills”, si terrà il corso aperto a studentesse e studenti universitari “Le nuove discriminazioni nella società contemporanea” presso il complesso Mattioli. Il percorso ha lo scopo di fornire strumenti teorici e operativi per l’analisi critica della complessità contemporanea e il superamento delle letture emergenziali.

Il 24 novembre, alle ore 15.30 nell’aula Cripta del complesso universitario San Francesco a Siena si terrà l'incontro “Il voto alle donne e la fondazione della Repubblica, 1946–2026”. L’iniziativa sarà aperta dai saluti del Rettore Roberto Di Pietra, di Stefania Saccardi, Presidente del Consiglio regionale della Toscana e della professoressa Alessandra Romano; coordina Simona Ballocci (intoscana.it). Seguirà la testimonianza di Rosa Oliva de Conciliis, Presidente onoraria della Rete per la Parità, intervistata da Virginia Lemme (Università di Siena). A seguire, la professoressa Patrizia Gabrielli, docente di Storia contemporanea e Storia di Genere al dipartimento di Scienze politiche e internazionali, terrà la relazione introduttiva. Successivamente, si terrà una tavola rotonda cui parteciperanno Elena Bindi, Floriana Colao, Tania Groppi, Stefano Moscadelli, Andrea Pisaneschi ed Alessandra Viviani. L’evento si concluderà con il concerto realizzato in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana e Siena Jazz, "Dai confini della notte" – performance musicale intorno alla poesia di Forugh Farrokhzad, con Kimia Alinezhad, Maryam Tahmasebi, Pooriya Sepehrara, Agnese Amico, Insieme Vocale Vox Cordis diretto da Lorenzo Donati. L’iniziativa si tiene nell’ambito delle iniziative “Senza rossetto” con il contributo del Consiglio regionale della Toscana.

La giornata del 25 novembre vedrà alle ore 11, presso il Teatro dei Rozzi di Siena, l’inaugurazione del 786° Anno Accademico dell'Università di Siena. Durante la cerimonia verrà illustrata una specifica borsa di studio rivolta a studentesse e studenti vittime di violenza; l'azione è promossa dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) e dalle politiche di inclusione ed equità dell'Ateneo senese.

Il 26 novembre, alle ore 9 presso l'aula Cardini del complesso Mattioli a Siena, si terrà la proiezione del documentario “Un altro domani: violenza nelle relazioni affettive e lavoro sociale” (S. Soldini e C. Mainardi, 2023). A seguire, si terrà un dibattito sui temi violenza, diritti, giustizia sociale e sostenibilità dei servizi. L’evento, coordinato dalla professoressa Giulia Mascagni, è promosso dal dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive.

Sempre il 26 novembre, alle ore 17 nella Sala delle Statue del Museo dell'Opera del Duomo di Siena è in programma l'incontro “Saranno tempi che le donne parranno serpenti. Storie di donne fuori dalla norma”. L’evento si inserisce nell’ambito del secondo ciclo di “(Non) è una questione di genere”, seminario permanente a cura di Marilena Caciorgna, Riccardo Castellana, Monica Marchi e Linda Puccioni, organizzato dal Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne di Siena in collaborazione con Opera Laboratori - Palazzo delle Papesse.

Il ciclo si concluderà il 3 dicembre a Siena, quando alle ore 16.15 presso il complesso Mattioli si terrà il seminario “Il contributo della statistica ufficiale alla misurazione della violenza contro le donne”, a cura di Maria Giuseppina Muratore, dirigente di ricerca Istat e responsabile della struttura violenza, sicurezza e statistiche giudiziarie.

Gli eventi sono inseriti nei cartelloni dedicati alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dal Comune di Siena e dal Comune di Arezzo.

Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito dell'Ateneo: https://www.unisi.it/unisilife/eventi/unisi-il-25-novembre .

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa

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