Allerta arancione nella Città metropolitana di Firenze: le zone interessate

La Protezione civile della Città metropolitana di Firenze ha aggiornato le allerte meteo per giovedì 12 e venerdì 13 novembre, confermando il codice arancione per diverse aree del territorio a causa del rischio idraulico e idrogeologico-idraulico.

Per entrambe le giornate l'allerta arancione riguarda l'area Bisenzio-Ombrone Pistoiese, per rischio idraulico e idrogeologico-idraulico, e le zone Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana, per rischio idrogeologico-idraulico.

Per oggi, giovedì 12 novembre, è inoltre confermata l'allerta gialla per temporali forti su tutti i Comuni della Città metropolitana. Venerdì 13 novembre il codice giallo interesserà invece il Valdarno Inferiore per rischio idraulico e idrogeologico-idraulico, le aree Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze e Mugello-Val di Sieve per rischio idraulico e la zona Valdelsa-Valdera per rischio idrogeologico-idraulico.

Le previsioni indicano piogge diffuse, localmente temporalesche e di forte intensità, con possibili innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua, sia maggiori sia minori. Il protrarsi delle precipitazioni potrebbe inoltre favorire fenomeni di dissesto idrogeologico, tra cui frane, ruscellamenti e colate rapide di fango.

La Protezione civile raccomanda di prestare particolare attenzione negli spostamenti, soprattutto alla guida e in prossimità di corsi d'acqua e sottopassi. Per gli aggiornamenti e le indicazioni sui comportamenti da adottare è possibile consultare il Centro funzionale regionale e la sezione dedicata ai rischi e alle norme di comportamento sul sito della Regione Toscana.