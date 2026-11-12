Tir in fiamme sulla Direttissima, autostrada chiusa in direzione Firenze

Un tir che trasportava farina è andato in fiamme dopo un'incidente sull'A1 Milano-Napoli Direttissima tra Firenzuola e Aglio. Un tratto dell'autostrada è stato chiuso all'altezza del km 29: il traffico è rimasto temporaneamente bloccato con gravi disagi per gli utenti in direzione di Firenze. Intorno alle 9.25 il tratto è riaperto ma al momento ci sono circa 8 km di coda.

I viaggiatori che si stanno spostando da Bologna in direzione a Firenze possono imboccare la Panoramica, mentre a a chi si trova in Direttissima è consigliato di uscire a Badia ed entrare in Panoramica a Pian del Voglio. Infine, a chi ha già superato Badia, è consigliato percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 all'altezza di Barberino di Mugello dopo l'uscita obbligatoria a Firenzuola.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale del 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Stando a quanto comunicano i vigili del fuoco, l'incendio si è propagato dal trattore del mezzo pesante e poi si è esteso al semirimorchio con il carico. Oltre allo spegnimento delle fiamme, è stato necessario rimuovere con una pala gommata la farina. L'intervento dei pompieri si è concluso poco prima delle 9.

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Fonte: Autostrade per l'Italia - Ufficio Stampa

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