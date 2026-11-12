Cocaina sotto il tappeto e 37mila euro nel battiscopa: due denunciati a Pisa

Cronaca Pisa
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Blitz della squadra mobile in un'abitazione alla periferia di Cascina, apparentemente disabitata ma utilizzata come centrale di spaccio. Denunciati due fratelli di 27 e 30 anni

Un'abitazione apparentemente disabitata, alla periferia di Cascina, ma in realtà utilizzata come centrale di spaccio. È quanto scoperto dalla squadra mobile di Pisa al termine di un'attività di osservazione e appostamento che ha portato alla denuncia di due fratelli stranieri di 27 e 30 anni, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.
I poliziotti avevano notato da alcuni giorni un sospetto via vai di persone nei pressi dell'immobile. Dopo diversi giorni di appostamenti, gli investigatori hanno deciso di intervenire, sorprendendo i due fratelli che avevano la disponibilità dell'abitazione.

La successiva perquisizione ha permesso di trovare e sequestrare 37mila euro in contanti e 11 grammi di cocaina. Il denaro era stato nascosto nel battiscopa di un mobile della cucina, mentre la sostanza stupefacente si trovava sotto il tappeto della camera da letto. I due uomini sono stati denunciati per spaccio.

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