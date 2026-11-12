Dalla Regione 600.000 euro per incentivare il trasporto merci ferroviario

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Approvando una delibera presentata dell'assessore ai trasporti Filippo Boni, la Giunta regionale ha stanziato 600.000 euro per incentivare il trasporto delle merci attraverso la rete ferroviaria anziché utilizzando le infrastrutture viarie.

"Si tratta - spiegano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore Boni - di una misura di incentivazione che per la prima volta sarà interamente gestita dalla Regione. Il contributo previsto è cumulabile con la misura 'ferrobonus' nazionale. Mira a rendere più competitivo il trasporto delle merci attraverso la ferrovia e prevede incentivi per le aziende che scelgono questa modalità. Ci auguriamo che siano in tante a farlo perché privilegiare questa soluzione permette di liberare strade e autostrade dai Tir, con effetti positivi sia sulla sicurezza della circolazione che in termini di minor inquinamento".

Basti pensare che l'utilizzo di un convoglio di vagoni permette di evitare, a parità di merci trasportate, la circolazione di circa 15-20 Tir.

Lo stanziamento regionale è di 200.000 euro nel 2027 e di 400.000 nel 2028. Tra pochi giorni sarà pubblicato il bando che permetterà, alle imprese della logistica ed agli operatori del trasporto multimodale, di presentare i loro progetti di utilizzo ferroviario. Dalla pubblicazione gli interessati avranno trenta giorni di tempo per presentare le loro proposte.

I contributi che verranno concessi saranno proporzionali al numero di chilometri percorsi dalle merci all'interno del territorio regionale ed al loro tonnellaggio.

Fonte: Regione Toscana

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