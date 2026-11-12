Diritti persone con disabilità, il punto di Giani e Monni: "Favorire inclusione e progetti di vita"

Nel segno dell’autodeterminazione, dell’inclusione e della vita indipendente. Venti anni dopo l’approvazione da parte dell’Onu della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che fu firmata il 13 dicembre 2026 a New York. Due anni dall’avvio del programma regionale in corso sulla vita indipendente, che dal 2024 ha già superato 76 milioni e 500 mila euro di investimento documentato, con progetti partiti a marzo 2025 che coinvolgono ad oggi circa 2200 persone (quasi il doppio rispetto ai 1120 prima del 2024): toscani maggiorenni con disabilità che necessitano di un sostegno intensivo ma che mantengono la capacità di autodeterminarsi e scegliere il contesto in cui vivere realizzando il proprio progetto di vita, aiutati dalla Regione che due anni fa ha utilizzato per la prima volta risorse del Fondo sociale europeo plus su questa misura.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni fanno il punto sui programmi in corso e sull’impegno per i diritti delle persone con disabilità. Accanto a Vita Indipendente ci sono anche altri due programmi e progetti, per quasi cento milioni di investimenti complessivi.

“Vogliamo rafforzare l’assistenza – commenta il presidente – , ma sopratuttto offrire opportunità, risorse, strumenti e sostegni per favorire l’inclusione e realizzare il proprio progetto di vita”. “In questo aiuto – prosegue - guardiamo anzitutto alla persona e allo sviluppo delle potenzialità, dei desideri e dei progetti di ciascuno, per stare loro accanto. Un cambio di prospettiva”.

“Sosteniamo l’autonomia e la possibilità di scegliere – evidenzia l’assessora - . La Toscana è l’unica regione in Italia ad avere un programma sulla vita indipendente e quella che più investe al riguardo in Europa. Nessun altro ha un programma così ampio neppure sull’accessibilità”. “Vogliamo garantire accessi ed opportunità e si tratta di un disegno innovativo - aggiunge ancora Monni – Guardiamo ai disabili come persone che hanno diritto ad un progetto di vita che consenta di determinare le proprie scelte, nel segno della maggiore autosufficienza possibile. Un’attenzione particolare con i bandi che stiamo predisponendo la riserviamo ai giovani, per percorsi universitari o formativi, per sostenerli nell’apertura di start up lavorative o nell’abitare in autonomia e nel tempo libero”. Costruitre un progetto di vita quando ancora giovani fa la differenza.

“La Toscana dimostra ancora una volta di essere terra dei diritti, terra di inclusione e di attenzione alla disabilità – rimarca Giani - e ne sono orgoglioso”. “Ci teniamo anche – aggiunge Giani – a celebrare un anniversario importante come i venti anni dalla Convenzione Onu del 2026: un appuntamento che altrove sta passando a volte in sordina e che noi intendiamo invece valorizzare con un convegno di livello internazionale”.

A dicembre ci saranno infatti due appuntamenti importanti di studio e riflessione sulle politiche pubbliche riguardo la disabilità. Il 3 dicembre a Fiesole saranno presentati i risultati del programma “Toscana accessibile”, promosso dalla Regione e partito nel 2024, con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità universale nei comuni toscani, a partire dall’abbattimento delle barriere architettoniche (ma anche sensoriali e culturali) negli spazi pubblici e parchi naturali, nella mobilità ed autonomia quotidiana, nella salute e benessere ma anche nella promozione di un’offerta turistica e cultura davvero inclusiva. L’11 dicembre si svolgerà invece il convegno internazionale a Pisa alla Scuola superiore Sant’Anna per celebrare i venti dalla Carta Onu di New York: al centro della giornata di confronto l’autodeterminazione, la vita indipendente e le politiche pubbliche.

Vita indipendente

Il contributo che la Regione attribuisce ai destinatari del programma può arrivare fino ad un massimo di 2000 euro al mese e può essere utilizzato non solo per l’assistente personale ma oggi anche per spese come fisioterapista, attività sportiva e trasporto. Un’estensione che va incontro alle necessità manifestate nel tempo dai destinatari del programma e che considera l’inclusione sociale un valore aggiunto per l’intera comunità.

Ai 46 milioni stanziati nel 2024 se ne sono aggiunti altri 25 e 700 mila l’anno scorso e 4 milioni e 800 mila a giugno di quest’anno, azzerando di fatto le liste di attesa. La spesa rendicontata supera oggi i 5 milioni di euro a trimestre.

Disabilità gravissime

La giunta ha approvato nei giorni scorsi la delibera che eroga 14 milioni di euro del fondo per la non autosufficienza per sostenere i percorsi di domiciliarità. Le risorse sono assegnate annualmente alle Regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono ripartite ai ventotto ambiti territoriali della Toscana – società della salute e zone distretto – che provvedono alla presa in carico delle persone per progettare insieme a loro e ai familiari risposte che possano permettere, anche in condizioni di disabilità gravissima, di continuare a vivere nel proprio ambiente di relazioni e domestico. Assistere queste persone presso il loro domicilio ne migliora infatti la qualità di vita.

Ad oggi sono più di tremila in tutta la regione le persone sostenute in questo percorso. Il contributo mensile va da un minimo di 900 ad un massimo di 1200 euro al mese, sulla base dei bisogni di ciascuno, e si aggiunge alle prestazioni domiciliari svolte dal personale sanitario: un’integrazione rispetto dai livelli essenziali di assistenza previsti a livello nazionale. Per goderne il cittadino deve rivolgersi ai servizi sociali e chiedere che sia valutata la sua condizione di salute e capacità di autonomia possibile.

Il progetto InAut

Ammontano a 6 milioni e 720 mila euro le risorse che la Regione destina alle zone distretto e alle società della salute per il progetto InAut (indipendenza e autonomia), riservato alle persone con meno di 44 anni. L’investimento complessivo diventa di 8 milioni e 400 mila, poiché c’è una quota di cofinanziamento pari almeno al 20 per cento da parte di ogni ambito. Le linee di indirizzo per la presentazione dei progetti sono state approvate dalla giunta regionale il 9 novembre.

I progetti saranno finanziati con risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze 2025-2027. Si punta in Toscana a realizzare percorsi di autonomia nelle diverse fasi e nei diversi contesti della vita delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai giovani.

I nuovi bandi InAut saranno pubblicati il prossimo 15 gennaio 2027 da ogni zona distretto e società della salute: il contributo è mirato a sostenere percorsi universitari o formativi, percorsi di start up lavorative o sostegno al lavoro dipendente, supporto all’abitare in autonomia, supporto alla genitorialità e alla vita domiciliare, allo sport o al tempo libero. Il contributo oscilla tra gli 800 e i 1800 euro al mese.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa