Malattie rare, l'Asl Toscana nord ovest al Forum Sistema Salute

L’Azienda USL Toscana nord ovest ribadisce e rafforza il proprio impegno nell’ambito delle malattie rare. Nei giorni scorsi l’Ufficio aziendale Malattie rare (UAMR), struttura afferente allo Staff della Direzione e guidata dalla responsabile Maria Chiara Dell'Amico, ha preso parte con buoni riscontri all’undicesima edizione del Forum Sistema Salute che si è svolta alla Manifattura Tabacchi di Firenze.

La presenza della struttura aziendale – rappresentata oltre che Maria Chiara Dell'Amico da Serena Mero e Michele Carullo – è stata particolarmente apprezzata negli spazi di confronto istituzionale e scientifico. Durante la mattinata, l'Ufficio ha partecipato ai tavoli di lavoro del “RareWorldCafé” sul futuro delle malattie rare, contribuendo alla stesura di proposte concrete per ottimizzare i percorsi assistenziali e diagnostici a livello regionale e nazionale. Nel pomeriggio, il team ha preso parte attiva alla sessione di simulazione “Giochiamo con Toyota”.

L'Azienda USL Toscana nord ovest è attualmente impegnata in un articolato percorso di rimodulazione e censimento, finalizzato a tradurre i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) regionali in concrete procedure aziendali operative. L'obiettivo primario è garantire equità di accesso alle cure, diagnosi tempestive e un'assistenza personalizzata e capillare sul territorio, vicina ai bisogni reali dei cittadini.

"La partecipazione a eventi scientifici così rilevanti, la declinazione concreta dei PDTA regionali in procedure territoriali e l'ascolto attivo delle esperienze dei pazienti – evidenziano i rappresentanti dell’Ufficio aziendale Malattie rare – rappresentano pilastri fondamentali per la governance aziendale, con l’obiettivo di lavorare alla realizzazione di una rete integrata in grado di mettere realmente e sempre di più la persona, con le sue necessità, al centro del sistema".

Per informazioni si può fare riferimento alla email aziendale malattierare@uslnordovest.toscana.it

Fonte: Ufficio Stampa - USL Toscana nord ovest

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