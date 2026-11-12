Motrice ferroviaria travolge un'auto sui binari: ferita una donna di 49 anni

Una motrice ferroviaria impegnata nei lavori di manutenzione sulla linea Collesalvetti-Vada ha travolto un'automobile nella mattinata del 12 novembre a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Alla guida della vettura si trovava una donna di 49 anni, rimasta ferita nell'impatto e trasportata in ospedale con un sospetto trauma cranico.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo ferroviario ha colpito la parte posteriore dell'auto, distruggendola, mentre la parte anteriore dell'abitacolo è rimasta integra. La conducente, sotto shock ma cosciente, è stata accompagnata all'ospedale di Livorno per gli accertamenti sanitari.

La donna avrebbe riferito che, al momento dell'incidente, le barriere del passaggio a livello erano alzate e non era presente personale incaricato di segnalare il transito della motrice. Il mezzo, appartenente a una ditta esterna, era impegnato nelle attività di manutenzione della linea ferroviaria.

Sull'accaduto è intervenuta la sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli, che ha chiesto chiarimenti a Rfi e all'impresa incaricata dei lavori: "Ho chiesto immediate spiegazioni a Rfi e alla ditta perché stiamo cercando di capire che cosa non abbia funzionato. Spiegazioni che da Rfi ancora non mi sono arrivate". La prima cittadina ha inoltre riferito di aver contattato la donna dopo l'incidente e ha precisato che, secondo il calendario delle interruzioni previsto per i lavori, quel passaggio a livello non avrebbe dovuto essere chiuso nella giornata di giovedì, ma nei giorni successivi.

Sono quindi in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare le procedure adottate durante il transito del mezzo ferroviario.

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