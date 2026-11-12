Politiche per il lavoro, sulle risorse la Toscana chiede certezze per il futuro

“La Toscana in questi anni ha dato prova che è possibile mettere in campo politiche attive per il lavoro efficaci e porsi come modello del Paese, ma ora servono certezze per il futuro”. E’ il messaggio che il presidente Eugenio Giani e l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi lanciano al governo e ministero del Lavoro, in chiusura della quarta edizione della Fiera Toscana del Lavoro, la manifestazione promossa alla Fortezza da Basso di Firenze da Regione Toscana e Arti per favorire l’incontro da domanda e offerta.

“I primati raggiunti dalla Toscana su Gol riguardo agli esiti occupazionali e alla formazione sono stati resi possibili grazie a due fattori: le capacità organizzative e dello spirito di servizio delle nostre strutture, e la consapevolezza di poter contare sulla sicurezza delle risorse del Pnrr e dai fondi di coesione”, spiegano presidente e assessore.

Giani e Lenzi precisano che “la Toscana non starà ferma, siamo intenzionati a portare avanti un modello che funziona, e che a breve sarà arricchito da una legge regionale, unica in Italia, per prevenire e gestire le crisi aziendali”. Però, aggiungono, “le risorse sono fondamentali ed è indubbio che ora si pone l’esigenza di avere risposte per proseguire il lavoro”. Concludendo, Giani e Lenzi ricordano che “il tema è già stato consegnato agli esponenti dell’esecutivo nelle settimane scorse in occasione del Festival delle Regioni svoltosi a Firenze” e si augurano che “la Toscana possa sedersi al tavolo dove saranno disegnate le politiche per gli anni a venire, in virtù dell’esperienza maturata”.

La posizione di Giani e Lenzi giunge in occasione del confronto questa mattina dedicato al futuro delle politiche formative, che ha visto i contributi di docenti universitari e del direttore di Irpet Nicola Sciclone.

La mattinata di riflessione aveva messo in evidenza che i primati della Toscana su Gol non riguardano solo gli esiti occupazionali, ma anche la formazione. Dal 2022 a oggi, sono state 93.137 le persone formate, a fronte di un target di 52.033 (179%). Sull’ambito digitale il risultato è stato ancora più netto: 49.246 formati contro i 21.101 previsti, il 233%.

I numeri arrivano da una programmazione imponente: 6 avvisi pubblicati e 89,74 milioni di euro di progetti finanziati, per 14.674 percorsi formativi.

Accanto al digitale, la formazione ha aperto le porte dei cantieri, dei magazzini e delle aziende. I corsi per carrellisti sono stati 1.009, per 7.554 formati. Seguono HACCP e alimentaristi (1.384 formati), conduzione di trattori agricoli (812), piattaforme di lavoro elevabili (778) e patenti professionali C, D, E anche con CQC (768)

Fonte: Regione Toscana

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