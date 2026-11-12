Proteste studentesche, la mozione del Senato Accademico dell’Università di Pisa

Il Senato Accademico dell’Università di Pisa ha approvato oggi, 12 novembre, una mozione che condivide le preoccupazioni espresse dalle studentesse e dagli studenti, deplora ogni forma di violenza e richiama il rispetto delle libertà di tutti e dell'obbligo di svolgere le attività didattiche e istituzionali.

Il documento invita il Consiglio Studentesco a esprimere un rifiuto esplicito e inequivoco della violenza e dell’intimidazione, anche verbale, e a prendere le distanze dalle pratiche che vi ricorrono.

Al Governo, al Parlamento e a tutte le forze politiche chiede l'assunzione di un impegno stabile e strutturale volto a collegare l’andamento del finanziamento pubblico ordinario del sistema universitario al costo della vita.

Qui la mozione completa.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa