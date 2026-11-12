"Raccolta fondi per sostenere la famiglia di Andrea", l'iniziativa del fratello

"Ci sono giorni in cui la vita ti chiede di trovare una forza che non pensavi nemmeno di avere. Giorni in cui tutto cambia all’improvviso e trovare le parole diventa difficilissimo. Per me e per la mia famiglia, questo è uno di quei momenti". Con queste parole Alessandro Saviotti ricorda il fratello di Andrea Saviotti, 38enne che ha tragicamente perso la vita nella notte tra 4 e 5 novembre sull'autostrada A1. Il 38enne si sarebbe fermato per un problema all'auto lungo la carreggiata. Uscito dall'abitacolo, sarebbe stato investito da un altro mezzo che stava sopraggiungendo.

Domani, venerdì 13 novembre alle 14.30 in Duomo ad Arezzo, si terranno in funerali. Ad annunciarlo è sempre il fratello Alessandro, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Il 5 novembre ci ha lasciati tragicamente, a soli 38 anni, investito in autostrada dopo lo scoppio di uno pneumatico mentre si recava a prestare aiuto a un amico in difficoltà. Chi ha conosciuto Andrea sa che lui era così. Sa quanto fosse grande il suo cuore, il suo sorriso, la sua generosità, la sua sensibilità e quella straordinaria capacità di voler bene agli altri, senza distinzioni e senza pregiudizi".

Nel post, Alessandro Saviotti annuncia l'apertura di una raccolta fondi in memoria del fratello Andrea, sulla piattaforma GoFundMe e tramite bonifico. "Andrea era tante cose: un figlio, un fratello, un amico, un collega. Ma, soprattutto, era lo splendido papà di un bambino di appena 9 anni, che oggi si trova ad affrontare una perdita immensa" si legge nella pagina dedicata alla raccolta sulla piattaforma. Niente e nessuno potrà restituire l'affetto e i sorrisi di Saviotti alla famiglia e al figlio. "Ma c’è qualcosa che possiamo fare, insieme. Vorrei che tutta la forza, l’amore e la generosità che Andrea ha saputo donare agli altri diventassero oggi una forza collettiva, capace di sostenere chi ha lasciato. Per questo ho deciso di aprire questa raccolta fondi, a nome della nostra famiglia, con due finalità" continua l'annuncio. "Sostenere la famiglia e, in particolare, i nostri genitori, nelle spese connesse alla tragica e improvvisa scomparsa di Andrea, comprese quelle per il necessario supporto legale a tutela" del futuro del bambino "e dei suoi amati genitori" e "contribuire al futuro" del piccolo, "per accompagnarlo nella crescita, negli studi e nelle opportunità che la vita gli offrirà, accanto alla sua splendida mamma, che con tanto amore gli è sempre stata vicina, come ha fatto il suo meraviglioso papà, che oggi purtroppo non c’è più".

Poi la conclusione: "Non importa quanto ciascuno potrà donare. Ogni contributo, anche piccolo, sarà prezioso. E lo sarà anche un semplice gesto di condivisione. Non possiamo cambiare ciò che è accaduto. Ma possiamo fare in modo che l’amore per Andrea continui a vivere" con i ringraziamenti da parte della famiglia.

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