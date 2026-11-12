Restauro panchine colorate a Montopoli, Futuro Nazionale: "Quali sono le priorità dei cittadini?"

"Quando le amministrazioni del Comprensorio del Cuoio cominceranno a concentrarsi sui problemi concreti dei cittadini?" Così in una nota il coordinamento di Futuro Nazionale per il Comprensorio del Cuoio "sollevando una riflessione sulle priorità dell'azione amministrativa e sulla necessità di dedicare maggiore attenzione alle esigenze quotidiane della popolazione".

"Rispettiamo ogni sensibilità e non mettiamo in discussione la libertà di ciascuno di esprimersi e di essere rappresentato. Tuttavia, - dichiara il coordinatore locale di Futuro Nazionale Giuseppe Musciotto - ci chiediamo quale sia l'utilità concreta, per la collettività, di iniziative puramente simboliche come l'inaugurazione di una panchina transgender, quando restano irrisolte questioni che incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone".

Il riferimento in particolare è ad un'iniziativa, in programma questa domenica 15 novembre alle 11.30 in piazza Vittorio Veneto nella frazione di Capanne a Montopoli in Val d'Arno: l'evento "Ci vogliamo viv3, Riflessioni contro la violenza patriarcale" vede la partecipazione del Comune, della rete RE.A.DY., Arci Valdarno Inferiore, l'associazione "Coming Out", Frida e altre realtà e prevederà, evidenziano gli organizzatori, in vista del Transgender Day of Remembrance e della Giornata per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, il ritrovo per restaurare la "panchina contro l'invisibilità della comunità trans" (inaugurata nel marzo scorso) e la panchina rossa (inaugurata nel 2019), entrambe nella piazza della frazione.

"Ci si chiede come mai, sul territorio, non si sia mai pensato di installare anche panchine tricolore, simbolo della nostra identità nazionale e dei valori che ci uniscono" prosegue Musciotto. "Prima di promuovere iniziative di carattere simbolico legate a singole sensibilità, si ritiene sia opportuno riservare maggiore attenzione al territorio, all'Italia e agli italiani, senza dimenticare le esigenze concrete delle comunità locali". Futuro Nazionale, prosegue la nota "ritiene che il rispetto delle sensibilità individuali debba accompagnarsi alla capacità di affrontare i problemi reali della comunità. Non si tratta di contrapporre diritti e sicurezza, ma di evitare che le iniziative di rappresentanza simbolica finiscano per occupare il centro del dibattito pubblico, lasciando in secondo piano le necessità quotidiane".

"Vorremmo sapere - aggiunge il coordinatore locale Musciotto - quando si parlerà seriamente della pulizia e della manutenzione dei parchi pubblici, della sicurezza nelle stazioni ferroviarie, troppo spesso segnalate dai cittadini come luoghi di spaccio e degrado, e della tutela di chi vive e lavora sul territorio. Sono queste le questioni che richiedono attenzione, risorse e risposte da parte delle amministrazioni". E ancora viene aggiunto dal comunicato: "Amministrare significa occuparsi delle persone, ascoltarle e intervenire dove ci sono problemi. I cittadini chiedono strade curate, spazi pubblici decorosi, stazioni sicure e maggiore presenza sul territorio. Non servono altre operazioni di immagine: servono fatti, interventi e presa di responsabilità. Futuro Nazionale continuerà a seguire con attenzione la situazione, monitorando gli sviluppi e sollecitando le amministrazioni e gli organismi competenti affinché le problematiche evidenziate ricevano la dovuta attenzione e si traducano in interventi concreti, nell'interesse e a tutela dei cittadini del Comprensorio del Cuoio".

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