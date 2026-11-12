San Casciano dei Bagni, via libera al nuovo Museo Archeologico

Completato l'iter urbanistico e amministrativo per la realizzazione del nuovo Museo Archeologico Nazionale di San Casciano dei Bagni (SI), che sarà ospitato nel palazzo dell’Arcipretura. L’edificio cinquecentesco, una volta terminati i lavori di ristrutturazione, ospiterà tutti i reperti rinvenuti nelle campagne scavi tra il 2020 e il 2022 nel sito del Bagno Grande.

Dopo l’approvazione in via definitiva da parte del Comune, lo scorso 3 novembre, della variante semplificata al Piano Operativo, è arrivato anche il parere positivo della Conferenza Paesaggistica, che riunisce Regione e Soprintendenza, sbloccando in tal modo la trasformazione dell'immobile storico.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Eugenio Giani e dall’assessore al governo del territorio Filippo Boni. "Con l’approvazione definitiva di questo progetto – hanno spiegato - compiamo un passo storico non solo per San Casciano dei Bagni, ma per l'intera Toscana. Il nuovo Museo Archeologico Nazionale nel Palazzo dell'Arcipretura è il cuore pulsante della nostra idea di 'Toscana diffusa': un luogo in cui la bellezza millenaria dei bronzi ritrovati nel sito del Bagno Grande diventa motore di sviluppo, ricerca e rinascita per i nostri borghi più autentici. Tutto questo grazie a una straordinaria sinergia tra istituzioni".

Fonte: Regione Toscana

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