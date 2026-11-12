Scontro sul porto di Viareggio: Giani attacca il Comune

"Sono profondamente colpito da una comunicazione ufficiale del Comune di Viareggio, che dà conto dell'inizio dei lavori per l'asse di penetrazione del Porto, un'opera fondamentale per la città interamente finanziata dalla Regione Toscana, senza mai nemmeno citare la Regione".

"L'opera entra finalmente nella fase operativa – aggiunge il presidente – ma in tutto il lungo comunicato si parla dell'appalto, dell'inizio dei lavori, ma non si menziona mai la fonte delle risorse che la rendono possibile, non si dice che per l'asse di penetrazione il Comune di Viareggio ha fatto ricorso unicamente a risorse fondate sul bilancio regionale".

Il presidente ha inoltre ricordato che questa comunicazione "fa seguito a giorni di polemica su un presunto diminuito impegno della Regione in merito al Carnevale, una polemica anche in questo caso assolutamente ingiustificata perché la Regione Toscana è il principale ente di sostegno finanziario al Carnevale, ogni anno da dieci anni a questa parte".

"Certi comportamenti della sindaca – ha concluso Giani - denotano mancanza di onestà intellettuale ed evidenziano chiaramente strumentalità e quel concetto filosofico di 'ingratitudine' di cui abbiamo già parlato pochi giorni fa. Tengo a precisare che la Regione Toscana per Viareggio c'è e ci sarà sempre".

Per la realizzazione del primo lotto dell'asse di penetrazione del porto di Viareggio, la cosiddetta Via del Mare, la Regione Toscana ed il Comune hanno sottoscritto un Accordo di Programma (ai sensi del D.lgs. 267/2000 e della lr 40/2009).

La Regione, data la crucialità dell'opera per rafforzare il ruolo economico e logistico del porto viareggino, ha stanziato a favore del Comune di Viareggio un contributo straordinario da 7 milioni.

Oggi, 12 novembre, è avvenuta la consegna dei lavori 2026 ed al Comune di Viareggio, in quanto stazione appaltante, è affidato il compito di realizzarla e concluderla entro il 2027.

Il porto di Viareggio è uno dei porti regionali gestiti dall’Autorità Portuale della Toscana ed è al centro di una strategia che mira a rafforzarne il ruolo economico e logistico.

Fonte: Regione Toscana

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