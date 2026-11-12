Tartufo, cultura e grandi ospiti: sabato 14 novembre parte la 55esima Mostra Mercato di San Miniato

Mancano pochi giorni all’apertura della 55esima Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, in programma nei tre fine settimana di novembre. Il primo weekend, sabato 14 e domenica 15, è stato presentato dall’assessore alla cultura del Comune di San Miniato Matteo Squicciarini e dalla presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi.

Squicciarini ha ricordato le origini della manifestazione, nata da un’idea della Pro Loco e poi fatta propria dall’amministrazione comunale: "Cinquantacinque anni sono un compleanno importante per una mostra radicata nella cultura del nostro territorio, con un programma che raccoglie contributi da tutta la comunità".

L’inaugurazione è fissata per sabato alle 10. Alla cerimonia parteciperanno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Alba Alberto Gatto, a conferma dell’amicizia tra le due capitali del tartufo bianco. Ci saranno anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e i sindaci dei trenta comuni delle colline sanminiatesi. Tiberio Timperi, inizialmente atteso al taglio del nastro, arriverà il fine settimana successivo.

Nel centro storico saranno presenti undici tartufai, produttori di vino da tutti i comuni del territorio e norcini. Il programma culturale coinvolge molti luoghi della città. Nel chiostro di piazza Dante sarà allestita una mostra sulle figure femminili nel cinema dei fratelli Taviani, realizzata con il Centro Cinema Paolo e Vittorio Taviani. Via Angelica ospiterà un’esposizione su San Francesco nell’anno degli 800 anni dalla morte. Le sale del Palazzo Comunale accoglieranno concerti, dibattiti e incontri e ogni sabato alle 17 sono in calendario presentazioni di libri con la Biblioteca comunale. Sabato mattina il corteo storico di San Miniato sfilerà per il centro insieme agli sbandieratori di Castelfranco. Alcuni palazzi apriranno per l’occasione con visite guidate su prenotazione.

L’appuntamento più atteso è il live cooking di Alessandro Borghese, domenica, per il quale restano gli ultimi posti. Gli show cooking proseguiranno per tutto il weekend, sempre su prenotazione.

Cambiano anche le modalità di accesso. Il centro storico è chiuso al traffico e si raggiunge solo con le navette, attive dalle 10 alle 00.30. Quest’anno partono da un nuovo parcheggio in fondo alla zona industriale, da via Boujdour, dove negli anni del Covid c’era il punto tamponi. Chi arriva in treno avrà una navetta gratuita, riservata a chi mostra il biglietto, che porta fino a piazza Dante.

Programma completo della 55ª Mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi

è sul sito tartufobianco.it e sui canali social della Fondazione.

Piazza del Popolo, 1 - San Miniato (Pi)

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