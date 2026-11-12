Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nella serata di giovedì 12 novembre a Camaiore, in provincia di Lucca, mentre la Toscana è alle prese con l’emergenza maltempo. Il sisma è stato rilevato dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 19.52.

L’epicentro è stato localizzato a due chilometri a est di Camaiore, con ipocentro a una profondità di cinque chilometri. Al momento non sono stati segnalati danni.

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